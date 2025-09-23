聽新聞
花蓮山區降雨趨緩 馬太鞍堰塞湖溢流延後...估下午1時
受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮山區持續降下豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖水位上升，不過因山區降雨趨緩，雖然已達滿水位，不過尚未出現溢流現象，根據林保署花蓮分署緊急通報單，可能會在下午1時左右溢流，嚴密監控中。
馬太鞍溪上游國有林地因7月薇帕颱風豪大雨，出現大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，滿水位蓄水量可達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫。
根據馬太鞍溪堰塞湖最新緊急通報單，今天中午12時堰塞湖湖面約140公頃，滿水量約9100萬噸，已達庫容量100%，目前水位已接近溢流口，因雨量稍減，溢流時間延後，可能在下午1時左右溢流。
堰塞湖距離下游最近萬榮鄉明利村直線距離約9公里，若天然壩潰決，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋、洪峰120分鐘通過馬太鞍溪橋。影響範圍包括鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村、光復鄉大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村等。
花蓮縣消防局已集結完畢，可隨時投入救災救難工作，呼籲下游萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮被列入警戒範圍的民眾，立即疏散或是上2樓避難，勿靠近馬太鞍溪河道周邊。
