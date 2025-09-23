基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險恐摔 市府將設護欄改善

基隆市有小朋友的家長反映，壽山路「希望之丘」兒童遊戲場入口處附近一處邊坡，長達50多公尺都沒有設置護欄，十分危險，民代指出，小朋友稍一不慎踩空會摔落5公尺邊坡，有安全疑慮。市府表示，將優先增設護欄改善。

小朋友家長反映，她日前帶小朋友到「希望之丘」兒童遊戲場玩，但小朋友一進遊戲場就很高興，剛好有零食掉旁邊，小朋友跑去撿，結果差點重心不穩摔到一旁的斜坡，幸好大人緊急抓住才沒有掉下去，十分危險。

這名家長表示，斜坡路段很長，中間雖有種一些樹木，但是不夠密，小朋友很容易摔落，下方約4、5公尺深，緊臨馬路，對小朋友而言很危險，希望能有護欄阻隔。

議員韓世昱說，服務處接獲多位家長反映，兒童遊戲場旁邊坡無護欄，容易導致行人與兒童滑落，日前會同市府都發處公園管理科、 里長等會勘，感謝公園科同意編列經費施做欄杆，請路過民眾行走時盡量不要靠近邊坡，以利安全。

信義區仁壽里長張富凱表示，如果增設護欄可以減少踩空摔落的情況，不管對一般民眾還是小朋友都可多一層保障，希望早日增設護欄。