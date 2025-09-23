快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險恐摔 市府將設護欄改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險小朋友險摔， 將設護欄改善。圖／議員韓世昱提供
基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險小朋友險摔， 將設護欄改善。圖／議員韓世昱提供

基隆市有小朋友的家長反映，壽山路「希望之丘」兒童遊戲場入口處附近一處邊坡，長達50多公尺都沒有設置護欄，十分危險，民代指出，小朋友稍一不慎踩空會摔落5公尺邊坡，有安全疑慮。市府表示，將優先增設護欄改善。

小朋友家長反映，她日前帶小朋友到「希望之丘」兒童遊戲場玩，但小朋友一進遊戲場就很高興，剛好有零食掉旁邊，小朋友跑去撿，結果差點重心不穩摔到一旁的斜坡，幸好大人緊急抓住才沒有掉下去，十分危險。

這名家長表示，斜坡路段很長，中間雖有種一些樹木，但是不夠密，小朋友很容易摔落，下方約4、5公尺深，緊臨馬路，對小朋友而言很危險，希望能有護欄阻隔。

議員韓世昱說，服務處接獲多位家長反映，兒童遊戲場旁邊坡無護欄，容易導致行人與兒童滑落，日前會同市府都發處公園管理科、 里長等會勘，感謝公園科同意編列經費施做欄杆，請路過民眾行走時盡量不要靠近邊坡，以利安全。

信義區仁壽里長張富凱表示，如果增設護欄可以減少踩空摔落的情況，不管對一般民眾還是小朋友都可多一層保障，希望早日增設護欄。

市府都發處公園管理科指出，民代反映有安全疑慮，因為斜坡很長約有50多公尺，原有樹木不夠密，市府會入案處理，優先設備護欄，將參考原有遊戲場的欄杆整體考量設置，欄杆會兼顧高度和密度，避免民眾摔落的情況。

基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險小朋友險摔， 將設護欄改善。圖／議員韓世昱提供
基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險小朋友險摔， 將設護欄改善。圖／議員韓世昱提供

朋友 零食

延伸閱讀

雨天國1驚魂　特斯拉駕駛護欄自撞後站路肩等援遭2車撞擊骨折

影／樺加沙颱風基隆下大雨 中正路淹水長百公尺最深及膝

影／樺加沙颱風基隆吹強風 民宅磁磚掉落砸車民眾驚

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

相關新聞

只剩2公尺！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰偕傅崐萁赴應變中心

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高恐發生溢流，行政院長卓榮泰今天上午偕同國民黨立委傅崐萁，至中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢...

宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

強颱樺加沙逐漸遠離，因受到颱風「回南」影響，宜蘭掀起幾陣大雨，家長抱怨「為何沒有放颱風假？」網路掀起罵聲「風雨超大，不停...

基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險恐摔 市府將設護欄改善

基隆市有小朋友的家長反映，壽山路「希望之丘」兒童遊戲場入口處附近一處邊坡，長達50多公尺都沒有設置護欄，十分危險，民代指...

影／剛修好不到1周...花蓮南區2便道遇強颱樺加沙溪水暴漲又沖毀

樺加沙颱風外圍環流帶來間歇性強降雨，橫跨秀姑巒溪的花蓮玉里高寮便道，本月18日才修復並宣布通車，富里崙天便道也在19日剛...

花蓮山區降雨趨緩 馬太鞍堰塞湖溢流延後...估下午1時

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮山區持續降下豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖水位上升，不過因山區降雨趨緩，雖然已達滿水位，不過尚未出...

影／巨浪打上岸 台東海濱公園國際地標道路受阻

強颱「樺加沙」外圍環流持續影響台東，海面掀起6米巨浪，不少地方海水打上岸，其中，市區知名觀光景點海濱公園「國際地標」旁滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。