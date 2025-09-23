風急雨驟宜蘭未停班課 家長不捨孩子全身溼透
受颱風樺加沙影響，宜蘭縣一早風急雨驟，民眾質疑縣府未宣布停班停課，罔顧人民安全。代理縣長林茂盛說，風力和降雨量未達標準，縣府會做好因應措施，維護縣民生命財產安全。
有家長在社群平台發文指出，颱風天還得冒雨送孩子上課，目睹孩子溼答答走進教室，心中百般無奈，為什麼不宣布停課，希望相關單位能多替孩子著想。
網友說，騎車上班真的是拿生命在出門，瞬間全身溼透，也有縣民表示，昨晚開始五結狂風暴雨，一早狂風暴雨打雷，如此危險還不停班課，罔顧人民安全。
宜蘭縣政府表示，包含南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、 蓬萊國小、南澳高中、澳花國小已宣布停班、停課，南澳鄉立幼兒園則停課但正常上班。
宜蘭縣代理縣長林茂盛受訪說，依中央氣象署預報，宜蘭縣並未列入陸上或海上警戒區，縣府掌握風力和降雨量，也未達到宣布停班、停課標準，他已要求各局處與各鄉鎮公所保持密切聯繫，並做好因應措施，維護縣民生命財產安全。
林茂盛說，依規定當地機關或學校，可依因應地形、雨量等狀況，決定是否停班、停課，針對已宣布停班、停課的學校，教育處已在第一時間關心學校狀況，並與公所保持聯繫，公所人員今天也上班警戒，萬一發生邊坡土石滑落等災情可及時處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言