風急雨驟宜蘭未停班課 家長不捨孩子全身溼透

中央社／ 宜蘭23日電

受颱風樺加沙影響，宜蘭縣一早風急雨驟，民眾質疑縣府未宣布停班停課，罔顧人民安全。代理縣長林茂盛說，風力和降雨量未達標準，縣府會做好因應措施，維護縣民生命財產安全。

有家長在社群平台發文指出，颱風天還得冒雨送孩子上課，目睹孩子溼答答走進教室，心中百般無奈，為什麼不宣布停課，希望相關單位能多替孩子著想。

網友說，騎車上班真的是拿生命在出門，瞬間全身溼透，也有縣民表示，昨晚開始五結狂風暴雨，一早狂風暴雨打雷，如此危險還不停班課，罔顧人民安全。

宜蘭縣政府表示，包含南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、 蓬萊國小、南澳高中、澳花國小已宣布停班、停課，南澳鄉立幼兒園則停課但正常上班。

宜蘭縣代理縣長林茂盛受訪說，依中央氣象署預報，宜蘭縣並未列入陸上或海上警戒區，縣府掌握風力和降雨量，也未達到宣布停班、停課標準，他已要求各局處與各鄉鎮公所保持密切聯繫，並做好因應措施，維護縣民生命財產安全。

林茂盛說，依規定當地機關或學校，可依因應地形、雨量等狀況，決定是否停班、停課，針對已宣布停班、停課的學校，教育處已在第一時間關心學校狀況，並與公所保持聯繫，公所人員今天也上班警戒，萬一發生邊坡土石滑落等災情可及時處理。

停班停課 宜蘭 雨量

