宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾上班上課開車途中遇大雨，抱怨宜蘭為何沒有放颱風假。圖／翻攝自宜蘭知識+
民眾上班上課開車途中遇大雨，抱怨宜蘭為何沒有放颱風假。圖／翻攝自宜蘭知識+

強颱樺加沙逐漸遠離，因受到颱風「回南」影響，宜蘭掀起幾陣大雨，家長抱怨「為何沒有放颱風假？」網路掀起罵聲「風雨超大，不停班停課合理嗎？」但也有人說，「宜蘭不在暴風圈，依法很難放颱風假」。

樺加沙颱風通過巴士海峽後，上午8時30分解除陸上警報，但因受到颱風「回南風」影響，迎風面區域持續降雨，今天清晨掀起幾陣大風雨，引爆上班族及家長怒火「花蓮台東都放颱風假了，為何宜蘭不放假？」網友炸鍋「宜蘭雨量排名在前幾名 ，該放假吧」，家長也說「孩子全身濕答答上學，如何專注課業」，「騎車都快被吹走了」，「狂打雷，下半天放也是可以啊」。

但也有民眾指出，暴風圈已經離台，風雨數據未達停課標準，法律上無法放假。根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風風速、雨量需達標準才能宣布停課，最終仍由地方政府決定。

由於山區受地形影響，縣政府授權山區機關學校自己決定是否停班課，縣府上午已陸續宣布南澳鄉8所學校及鄉立幼兒園停班停課。

有學校主管表示，其實放不放颱風假「兩難」，今天氣候狀況除了南澳鄉確實可以符合「學校可視狀況，有致災之虞，可自主宣布，決定後通報教育處，人事處備查」的情況外，全縣其他區域大多必須冒著風雨維持正常上學。

該主管說，師長最擔心的還是在上放學的安全，畢竟孩子還小，突如其來的強降雨與間歇性的暴雨加上雷聲大作，即便縣府臨時宣布停課，但家長還得冒雨接送，恐怕也是極為兩難的決定，只能期待在上放學期間，老天爺真的停歇一下吧。

風雨中，學校走廊被打濕，帆布掀翻。圖／民眾提供
風雨中，學校走廊被打濕，帆布掀翻。圖／民眾提供

颱風假 停班停課 宜蘭 樺加沙颱風

