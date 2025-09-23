聽新聞
影／剛修好不到1周...花蓮南區2便道遇強颱樺加沙溪水暴漲又沖毀
樺加沙颱風外圍環流帶來間歇性強降雨，橫跨秀姑巒溪的花蓮玉里高寮便道，本月18日才修復並宣布通車，富里崙天便道也在19日剛修好，今天因溪水暴漲2便道再度被沖毀。玉里鎮公所、富里鄉公所都表示，昨晚已預警性封閉，未來將再爭取復建。
玉里鎮長龔文俊表示，上午公所人員巡查時，發現高寮便道今年第二次發生沖毀，由於便道的高度只比溪床高一點，難以抵抗颱風豪雨，所幸昨日傍晚已預警性封閉便道，並未造成人員傷亡。
龔文俊說，便道之功能是提供可通行之需，其堅固性自然無法有保障，由於農民反應高寮到台9線需要安全的便道，鎮公所將會持續向上級單位爭取，請鄉親再等一些時間。
另外，19日才開放通行崙天便道，今天再度被沖毀，為地方明里及崙天的居民及農民，造成了不便利性。鄉長江東成表示，花蓮縣政府為崙天便道努力了近1個月時間搶修，本次，強颱的豐沛雨量又沖毀便道。因農民對於此便道有迫切需求，公所將持續向上級單位爭取，希望能夠早日恢復通行。
