影／巨浪打上岸 台東海濱公園國際地標道路受阻
強颱「樺加沙」外圍環流持續影響台東，海面掀起6米巨浪，不少地方海水打上岸，其中，市區知名觀光景點海濱公園「國際地標」旁滿布石塊和漂流木，低窪區積水，公園道路中斷無法通行。民眾驚呼，「巨浪威力實在可怕」。
「6米巨浪不是開玩笑的！」張姓市民說，樺加沙颱風掀起的浪高最起碼超過2層樓，越過消波塊，直接沖上岸，還把石塊和很粗的漂流木打上岸，國際地標道路現在無法通行了，實在有夠誇張，可能要機具清理，才能恢復原貌。
海濱公園國際地標是市區知名觀光景點，不過，強颱樺加沙侵襲後，完全變了樣，原本廣大的觀海草皮和停車場，全是被大浪沖擊上岸的石塊和漂流木，草皮上布滿砂石，海水倒灌也把蓄洪池灌滿變成湖，公園低窪多處積水。
