上週才修復通車 花蓮高寮便道、崙天便道又沖毀

中央社／ 花蓮縣23日電

颱風樺加沙外圍環流影響，花蓮山區累計雨量逾200毫米，橫跨秀姑巒溪的玉里高寮便道、富里崙天便道，上週才修復通車，今天再度沖毀；公所表示，將再爭取修復，便利通行。

玉里鎮公所表示，高寮便道18日才修復通車，今天再度沖毀，讓連接台9線與193縣道居民的便利通行，又增添不確定性。

鎮長龔文俊表示，便道功能是提供通行之需，堅固性自然無法有保障，所幸昨天傍晚已預警性封閉，並未造成人員傷亡；但農民對此便道有迫切需求，公所將會持續向上級單位爭取，請鄉親們再等一些時間。

富里鄉長江東成指出，縣府為崙天便道花費近1個月時間搶修，19日才開放通行，這次颱風樺加沙帶來豐沛雨量又沖毀便道，還好昨天傍晚已預警封閉，並未造成人員傷亡；公所將持續爭取修復，盼早日恢復通行。

雨量 樺加沙

