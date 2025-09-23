快訊

影／樺加沙颱風基隆下大雨 中正路淹水長百公尺最深及膝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道。記者游明煌／攝影
樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起間歇性大雨，不少道路有積水情況，其中中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻。

基隆市上午雨勢不斷，中正路、東海街多處道路積水，上午近9時，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻，很多汽機車涉水而過，險象環生。一名機車騎士說，「上午雨好大，中正路淹水差點過不了。」

環保局人員已趕至清理排水溝及檢視排水系統，環保局人員懷疑可能往緊臨基隆港東岸碼頭大海的排水系統堵塞，但不知堵在哪一段，正在清查處理中，但目前雨勢持續下，淹水無法消退。

中正路 淹水 基隆港 樺加沙颱風

颱風樺加沙影響 台鐵晚間6時前南北迴線及台東線停駛

樺加沙颱風強風驟雨 屏東原鄉山區逾1500戶停電搶修中

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

影／樺加沙颱風基隆吹強風 民宅磁磚掉落砸車民眾驚

宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

強颱樺加沙逐漸遠離，因受到颱風「回南」影響，宜蘭掀起幾陣大雨，家長抱怨「為何沒有放颱風假？」網路掀起罵聲「風雨超大，不停...

影／剛修好不到1周...花蓮南區2便道遇強颱樺加沙溪水暴漲又沖毀

樺加沙颱風外圍環流帶來間歇性強降雨，橫跨秀姑巒溪的花蓮玉里高寮便道，本月18日才修復並宣布通車，富里崙天便道也在19日剛...

影／樺加沙颱風基隆下大雨 中正路淹水長百公尺最深及膝

受樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起間歇性大雨，不少道路有積水情況，其中中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最...

影／巨浪打上岸 台東海濱公園國際地標道路受阻

強颱「樺加沙」外圍環流持續影響台東，海面掀起6米巨浪，不少地方海水打上岸，其中，市區知名觀光景點海濱公園「國際地標」旁滿...

馬太鞍溪上游堰塞湖估午前溢流 馬太鞍溪橋今全面封橋管制

颱風樺加沙帶來強降雨，馬太鞍溪堰塞湖發預估中午前發生溢流，公路局緊急封閉馬太鞍溪橋南北兩端，全面禁止人車進入，現場人員也...

影／樺加沙颱風基隆吹強風 民宅磁磚掉落砸車民眾驚

樺加沙颱風侵襲台灣，基隆今天正常上班上課，但上午7點多下起大雨並有強風，光二、華二街口一棟公寓外牆磁磚疑被強風吹到剝落一...

