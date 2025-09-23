聽新聞
影／樺加沙颱風基隆下大雨 中正路淹水長百公尺最深及膝
受樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起間歇性大雨，不少道路有積水情況，其中中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻。
基隆市上午雨勢不斷，中正路、東海街多處道路積水，上午近9時，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻，很多汽機車涉水而過，險象環生。一名機車騎士說，「上午雨好大，中正路淹水差點過不了。」
環保局人員已趕至清理排水溝及檢視排水系統，環保局人員懷疑可能往緊臨基隆港東岸碼頭大海的排水系統堵塞，但不知堵在哪一段，正在清查處理中，但目前雨勢持續下，淹水無法消退。
