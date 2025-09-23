台東疑龍捲風颳倒指示牌 山區2天雨量破300毫米

快訊

中央社／ 台東縣23日電

受颱風樺加沙影響，台東南迴地區今晨疑似龍捲風吹倒道路指示牌並掀起民宅車庫鐵皮；南橫山區2天累積雨量超過300毫米，今天上午雨勢風力減緩。

台東南端接近樺加沙暴風圈，昨天下午綠島外海出現2個水龍捲，今天凌晨在達仁鄉南迴公路往南田村路口附近，疑似出現龍捲風造成道路指示牌傾倒，民宅車庫鐵皮被吹翻，鐵皮與樹枝四處散落。

當地民眾表示，今天凌晨1時許忽然停電，電箱壞掉，外出查看，一陣強風，疑似龍捲風掃過，樹幹枝葉亂飛，車庫鐵皮被掀起。

昨天中央災害應變中心3次對台東發出緊急警報，沿岸將出現6米以上颱風巨浪，台東沿海多處海岸大浪打上岸，台東市海濱公園四處都是被打上岸漂流木，有民眾一早就前往撿拾。

根據中央氣象署資料，截至今天上午9時，台東這2天累積雨量，南橫山區向陽353毫米、縱谷鄉鎮逾200毫米，其他鄉鎮也接近200毫米，溪流暴漲，今天上午台東地區風力雨勢減緩。

台東 龍捲風 雨量

