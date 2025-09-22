鷄籠中元祭今關龕門...區隔人鬼兩界 明年主普完親會接過手爐傳承文化

2025年鷄籠中元祭活動，在今晚關龕門及交接手爐儀式後落幕。今年主普吳姓宗親會在慶安宮，將點燃線香的手爐移交給明年主普劉唐杜姓宗親會，象徵中元祭精神和文化薪火相傳。

基隆的年度盛事中元祭傳承至今邁入第171年，開燈夜、開龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈、放水燈遊行及施放水燈頭等儀式依序接連登場，並隨著農曆7月結束近入尾聲，在今天農曆8月1日關龕門和交接手爐，正式宣告結束，並啟動明年中元祭接力傳承。

基隆市副市長邱佩琳和吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材及各姓宗親會代表，今天傍晚齊聚老大公廟，在道長帶領舉行淨壇儀式，恭讀疏文，依循古禮上香、獻花、獻果後，取出裝有登記簿和鑰匙的錦盒。

在記錄下今天關龕門的時辰和參與者姓名後，請「老大公」回到冥間，並關上龕門完成儀式。關龕門象徵將通往陰陽的通道關閉，代表人間農曆7月結束在謝壇中的「結界」，區隔人鬼兩界。

眾人隨前轉往至慶安宮舉行交接手爐儀式，依循輪值的傳統，吳姓宗親會將點燃線香的手爐，移交給劉唐杜姓宗親會，象徵著中元祭的精神、文化薪火相傳。吳春成表示，手爐的交接，象徵一個輪值年度的結束和新的開始，是中元祭文化傳承的重要時刻。