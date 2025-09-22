基隆市：分配款增歲入反減 社福安置經費恐不足

快訊

中央社／ 基隆22日電

財政收支劃分法修法後，基隆市府預估歲入不增反減約新台幣17億元。市府表示，包含教育、基礎建設、社會福利都會受影響，社福下修最大幅度為安置費用，明年下半年恐經費不足。

謝國樑今天指出，雖因財政收支劃分法修法後，基隆市統籌分配稅款增加約73億元，但基隆的財源不增反減，實際總歲入截至目前僅237億元，甚至較去年的254億元減少17億元。

謝國樑說，因為原本計畫型補助換名稱變成一般型補助款，而原先以公式設算的一般性補助款消失，回歸至各部會申請，同時，除了下修補助款比例外，並要求地方政府提高自籌配合款。

謝國樑說，市府想認真做事，編列明年約300億元歲出計畫，增加約30億元，沒想到歲入只有237億元，市府將調整明年總預算，達成要做的政策，所以他有點想哭的感覺，現在就算他倒在地上哭也沒有用。

市府表示，在財源不足情況下，部分亟待更新的學校校舍將延後修繕，停車場設置至少減少5處，污水下水道接管工程進度也將減緩，道路路面改善工程數量也將減少，公園設施修繕經費也將刪減。

至於社會福利方面，市府指出，下修最大幅度為相關安置費用，明年下半年恐經費不足，另原本規劃推動的社福新政策也無法如期上路，例如，敬老卡480點試辦計劃、月嫂福利政策等。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，基隆市現正面臨轉型，市府期盼將基隆港打造成為全台最具規模的郵輪母港，除需經費挹注行銷外，尚有許多配套基礎建設亟待規劃，盼中央能持續給予經費支持。

無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，市府未提出完整施政願景，卻大手筆在青年電動機車編列超過10億元，形同為近3年最重要政策。編列明年預算應謹守撙節開支、審慎舉債原則。

陳冠羽說，發展觀光不能再淪為每季放煙火，要務實行銷「基隆建城400週年」，也不該花3000萬元養超級籃球聯賽（SBL）球隊，必須兌現承諾，尋求贊助分擔經費，謝國樑要有所取捨，避免再陷入一次性、煙火型的花費。

基隆港 謝國樑 財政收支劃分法

總預算財源不足！基市校舍修繕延後...停車場少設5處 新政策無法上路

中央修改補助縣市辦法，基隆市明年度總預算僅編約300億元，但盤點可動用資金僅237億元。基隆市府今會商對策，因為巧婦難為...

宜蘭漢本遺址首度赴日展出164件國寶 創下國定考古遺址規模最大國際展

宜蘭縣南澳鄉的國定Blihun漢本考古遺址珍貴文物，首次跨海赴日展出。宜蘭縣政府精選164件代表性文物出訪，由縣立蘭陽博...

樺加沙颱風影響 南迴公路多處管制不排除預警性封路

因應樺加沙颱風影響，南區養護工程分局研判金崙大橋平均風力可達10級以上，今天不排除實施預警性封閉，並視天候狀況及巡查道路...

強颱樺加沙帶來風雨加劇 宜花這幾條省道不排除預警性封路

強烈颱風樺加沙將可能對宜花迎風面山區帶來超大豪雨，公路局東工分局評估山區及臨海道路致災風險，為維護安全，將針對省道台7線...

不讓強颱樺加沙擊倒 池上「金城武樹」啟動護樹措施

強颱樺加沙逼近，台東風雨將逐漸增強，不僅農民加強農作物防颱措施，池上鄉觀光明星「金城武樹」 今天公所也派人加強護樹措施，...

強颱樺加沙來襲 台電台東區處完成整備待命

強颱樺加沙來襲，中央氣象署昨天發布陸上颱風警報後，台電台東區營業處今已全面盤點搶修人員、車輛、機具材料等整備待命。並提醒...

