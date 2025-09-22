總預算財源不足！基市校舍修繕延後...停車場少設5處 新政策無法上路

中央修改補助縣市辦法，基隆市明年度總預算僅編約300億元，但盤點可動用資金僅237億元。基隆市府今會商對策，因為巧婦難為無米之炊，部分校舍修繕期程將延後，路外停車場至少減5處，部分社福新政策也無法如期上路。

行政院8月29日公告修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，明年1月1日施行。基隆市長謝國樑說，原本計畫型補助換名稱變成一般型補助款，原先以公式設算的一般性補助款消失，回歸至各部會申請，同時下修補助款比例外，並要求地方提高自籌配合款，都加重地方財政壓力。

謝國樑表示，市府編列的明年度總預算，因中央補助核定大幅減少，財政面臨嚴峻挑戰。基隆市雖因財政收支劃分法修法，增加約73億元統籌分配稅款，但盤點基隆的財源不增反減，今年實際總歲入目前估算237億元，較去年的254億元減少17億元。

市府今天召開總預算案審核會議，全面檢視各局處支出，優先刪減非急迫項目，並維持財政紀律，力求在「節流」中兼顧公共建設與市民需求。

謝國樑重申不賴大量舉債作為解決途徑，而是以審慎財政與務實施政為原則，平衡市政推動與財政健全，確保市民最佳利益。他也呼籲行政院正視地方困境，並以公開透明的方式與各縣市政府協商，共同尋求具體可行的解決方案。

在明年預算財源不足情況下，部分學校校舍修繕更新工程將延後，空地路外停車場設置至少減少5處，汙水下水道接管速度也會減慢，住宅後巷環境無法配合改善。全市道路路面改善工程也因財源不足減量，影響通行順暢度及行車安全。部分公園設施修繕，因維護經費減少，也會受影響。