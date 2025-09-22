宜蘭漢本遺址首度赴日展出164件國寶 創下國定考古遺址規模最大國際展

宜蘭縣南澳鄉的國定Blihun漢本考古遺址珍貴文物，首次跨海赴日展出。宜蘭縣政府精選164件代表性文物出訪，由縣立蘭陽博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館合辦「千年的至藝〜臺灣宜蘭Blihun漢本考古遺址〜」特展，創下國定考古遺址規模最大、件數最多的國際展出。

此次展覽以「交流」為主軸，呼應黑潮洋流串聯起的臺灣宜蘭與日本宮崎。兩地雖相隔千里，同樣因黑潮恩澤豐富史前人類的生活，甚至在考古遺址中皆發現鯨骨等遺物，印證史前人類共享的海洋文化脈絡。

展出亮點包含璀璨金箔耳飾、臺灣特有獸類骨器、以金屬與鹿角雕琢人形的精美工具及生活聚落、高溫技術等，豐富多元，讓觀眾如同穿越千年時光，看見金屬器時代的生活場景。

縣政府表示，全台共12處國定考古遺址，其中漢本考古遺址為第8處，漢本遺址完整呈現聚落型態，出土鐵器、金飾、獸骨等多樣文物，不僅顯示當時已具備高溫工藝技術與熱絡的島內外交易，更是解開古代人群流動的重要關鍵，顯示早期人群的海洋文化特色，對於當今以海洋立國的台灣而言，具特殊意義。

展覽9月20日至11月24日期間，日本與台灣同步舉辦國際交流講座與工作坊，日本邀請樹谷生活科學館館長朱正宜主講「Blihun漢本考古遺址文化內涵初探」、策展人松本茂學藝員介紹「漢本考古遺址的亮點」及蘭博環教人員教作「魔法鍊錫術」；蘭陽博物館也將於11月8日推出「台日體驗工坊-日本勾玉、台灣犬形錫雕鑰匙圈」手作活動，民眾眾親手感受考古魅力。