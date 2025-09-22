快訊

宜蘭漢本遺址首度赴日展出164件國寶 創下國定考古遺址規模最大國際展

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣南澳鄉的國定Blihun漢本考古遺址珍貴文物，首次跨海赴日展出。宜蘭縣政府精選164件代表性文物出訪，由縣立蘭陽博物館日本宮崎縣立西都原考古博物館合辦「千年的至藝〜臺灣宜蘭Blihun漢本考古遺址〜」特展，創下國定考古遺址規模最大、件數最多的國際展出。

此次展覽以「交流」為主軸，呼應黑潮洋流串聯起的臺灣宜蘭與日本宮崎。兩地雖相隔千里，同樣因黑潮恩澤豐富史前人類的生活，甚至在考古遺址中皆發現鯨骨等遺物，印證史前人類共享的海洋文化脈絡。

展出亮點包含璀璨金箔耳飾、臺灣特有獸類骨器、以金屬與鹿角雕琢人形的精美工具及生活聚落、高溫技術等，豐富多元，讓觀眾如同穿越千年時光，看見金屬器時代的生活場景。

縣政府表示，全台共12處國定考古遺址，其中漢本考古遺址為第8處，漢本遺址完整呈現聚落型態，出土鐵器、金飾、獸骨等多樣文物，不僅顯示當時已具備高溫工藝技術與熱絡的島內外交易，更是解開古代人群流動的重要關鍵，顯示早期人群的海洋文化特色，對於當今以海洋立國的台灣而言，具特殊意義。

展覽9月20日至11月24日期間，日本與台灣同步舉辦國際交流講座與工作坊，日本邀請樹谷生活科學館館長朱正宜主講「Blihun漢本考古遺址文化內涵初探」、策展人松本茂學藝員介紹「漢本考古遺址的亮點」及蘭博環教人員教作「魔法鍊錫術」；蘭陽博物館也將於11月8日推出「台日體驗工坊-日本勾玉、台灣犬形錫雕鑰匙圈」手作活動，民眾眾親手感受考古魅力。

此外，蘭陽博物館同步於兒童考古探索廳舉辦西都原考古博物館的微型展覽，國人不必遠赴日本，也能感受跨國文化交流的精彩。更多資訊請至蘭陽博物館官網查詢http://www.lym.gov.tw。

