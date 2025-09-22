「2025台東美展」得獎名單出爐 作品豐富多元 展現藝術實力

「2025台東美展」得獎名單出爐，今年首次開放持有中華民國就學及持居留簽證的外籍藝術創作者參加，收到計672件作品，包括22件外籍作品，顯示台東美展號召和影響力逐年擴大，也朝國際化發展。

縣長饒慶鈴表示，每2年舉辦的「台東美展」至今已辦理19屆，2012年起開放為全國徵件，於2013年改制為雙年展，每屆都不斷對藝術重新定義，已成為台東縣內外備受矚目的藝術盛事。

「2025台東美展」採初審、複審2階段辦理，徵件分為第1類東方媒材類、第2類西方媒材類、第3類新媒體藝術類及第4類立體造型與傳統工藝類等4大類別。今年總收件數672件，歷經2階段評審，選出共計80件入圍和得獎作品。

各類別首獎分別為東方媒材類由葉宗河以篆刻作品「卑南文化刻痕」奪得，作品取材卑南遺址出土器物，融入戰國印風轉化為當代設計符號；西方媒材類林祐愷以天馬行空的生活觀察探討人與自然物種邊界；新媒體藝術類陳宇弘以新媒體詮釋族群文化與城市原民青年認同。

另立體造型與傳統工藝類白桐嘉透過材質轉譯記憶與時間的痕跡。評審團指出這屆作品在技術、理念與媒材皆見突破，呈現多元風格與創新視野。其中，東方媒材類，評審表示有極其多樣的書、印、水墨、彩墨、膠彩表現，呈現多元的課題，符合台東的文化元素和環境特色。