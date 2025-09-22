強颱樺加沙帶來風雨加劇 宜花這幾條省道不排除預警性封路
強烈颱風樺加沙將可能對宜花迎風面山區帶來超大豪雨，公路局東工分局評估山區及臨海道路致災風險，為維護安全，將針對省道台7線北橫公路、台9線及台9丁線蘇花路廊、台8線中橫公路、台11線臨海路段、台11甲線光豐公路、台23線東富公路及台30線南安路段等路線今天視風雨動態，不排除宣布預警性封路。
另外因應「馬太鞍溪上游堰塞湖」自然壩湖面水位上升，東區養護工程分局花蓮工務段於馬太鞍溪橋南北端（台9線231K+650、232K+810）及向北延伸的台9線228K+600等三處封閉管制點已預置封橋封路阻隔設施，封閉管制應處人員並已完成編組整備，將依權管機關指示應援實施封橋封路，請用路民眾於樺加沙警報期間，留意堰塞湖防災訊息，勿前往馬太鞍溪橋周邊觀望及通行。
東區養護工程分局並呼籲用路人，颱風警報期間避免進入山區及臨海道路，以維護安全，且由於0403震災後高山坡地剝離鬆散，颱風侵襲期間可能肇生複合式道路崩塌、土石流、洪峰路基流失及橋梁達洪峰水位致交通阻斷災況，請用路人於颱風警報期間預作行程及過境山區道路風險規劃，以防範道路阻斷滯留山區。
