快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

強颱樺加沙帶來風雨加劇 宜花這幾條省道不排除預警性封路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
強颱樺加沙帶來風雨加劇，宜花有多條省道不排除進行預警性封路。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
強颱樺加沙帶來風雨加劇，宜花有多條省道不排除進行預警性封路。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

強烈颱風樺加沙將可能對宜花迎風面山區帶來超大豪雨，公路局東工分局評估山區及臨海道路致災風險，為維護安全，將針對省道台7線北橫公路、台9線及台9丁線蘇花路廊、台8線中橫公路、台11線臨海路段、台11甲線光豐公路、台23線東富公路及台30線南安路段等路線今天視風雨動態，不排除宣布預警性封路。

另外因應「馬太鞍溪上游堰塞湖」自然壩湖面水位上升，東區養護工程分局花蓮工務段於馬太鞍溪橋南北端（台9線231K+650、232K+810）及向北延伸的台9線228K+600等三處封閉管制點已預置封橋封路阻隔設施，封閉管制應處人員並已完成編組整備，將依權管機關指示應援實施封橋封路，請用路民眾於樺加沙警報期間，留意堰塞湖防災訊息，勿前往馬太鞍溪橋周邊觀望及通行。

東區養護工程分局並呼籲用路人，颱風警報期間避免進入山區及臨海道路，以維護安全，且由於0403震災後高山坡地剝離鬆散，颱風侵襲期間可能肇生複合式道路崩塌、土石流、洪峰路基流失及橋梁達洪峰水位致交通阻斷災況，請用路人於颱風警報期間預作行程及過境山區道路風險規劃，以防範道路阻斷滯留山區。

強颱樺加沙帶來風雨加劇，宜花有多條省道不排除進行預警性封路，圖為蘇花路廊。本報資料照片
強颱樺加沙帶來風雨加劇，宜花有多條省道不排除進行預警性封路，圖為蘇花路廊。本報資料照片

颱風 警報 花蓮 堰塞湖 中橫公路 樺加沙颱風

延伸閱讀

強颱樺加沙長胖增強 台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

整理包／屏東台東8地區放颱風假 樺加沙強颱22日停班課一覽

樺加沙風力驚人 北市最強風時間曝平地恐9級山區12級

相關新聞

不讓強颱樺加沙擊倒 池上「金城武樹」啟動護樹措施

強颱樺加沙逼近，台東風雨將逐漸增強，不僅農民加強農作物防颱措施，池上鄉觀光明星「金城武樹」 今天公所也派人加強護樹措施，...

樺加沙颱風影響 南迴公路多處管制不排除預警性封路

因應樺加沙颱風影響，南區養護工程分局研判金崙大橋平均風力可達10級以上，今天不排除實施預警性封閉，並視天候狀況及巡查道路...

強颱樺加沙帶來風雨加劇 宜花這幾條省道不排除預警性封路

強烈颱風樺加沙將可能對宜花迎風面山區帶來超大豪雨，公路局東工分局評估山區及臨海道路致災風險，為維護安全，將針對省道台7線...

強颱樺加沙來襲 台電台東區處完成整備待命

強颱樺加沙來襲，中央氣象署昨天發布陸上颱風警報後，台電台東區營業處今已全面盤點搶修人員、車輛、機具材料等整備待命。並提醒...

宜蘭秀春基金會表揚3類服務奉獻獎共393人 1整天頒發獎金246萬元

財團法人宜蘭秀春教育基金會今天表揚教育服務奉獻獎、醫療服務奉獻獎及社會服務奉獻獎，合計多達393人，獎金高達246多萬元...

參賽人數最多…宜蘭縣長盃星光歌唱大賽435人較勁 各組優勝名單出爐

每年都非常受歡迎的宜蘭縣長盃星光歌唱大賽，今年共有435名喜愛唱歌的縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天共有6組、48位參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。