強颱樺加沙來襲 台電台東區處完成整備待命

強颱樺加沙來襲，中央氣象署昨天發布陸上颱風警報後，台電台東區營業處今已全面盤點搶修人員、車輛、機具材料等整備待命。並提醒若發生停電事故，則請多加使用台電APP、台電官網通報及查詢停復電資訊，或撥打1911客服專線。

台東區處提醒民眾，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請加強防範地下室淹水、預先固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

另台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。