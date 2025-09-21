參賽人數最多…宜蘭縣長盃星光歌唱大賽435人較勁 各組優勝名單出爐

每年都非常受歡迎的宜蘭縣長盃星光歌唱大賽，今年共有435名喜愛唱歌的縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天共有6組、48位參賽者脫穎而出，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金，家屬親友團加油掌聲不斷，氣氛熱絡，

原本縣長盃歌唱大賽依照不同年齡只有5個競賽組別，今年特別增加「勁勇無限組」，由身心障礙朋友報名一展歌喉，比賽經歷9月13日、14日、15日、16日初賽，選出138人晉級決賽，這兩天從中評選出48位優勝者，各組第一名獲得1萬8800元聯合勸募禮券，第二名到第六名聯勸禮券1萬2000元至3000元不等，最佳美聲獎聯勸禮券2000元。

縣政府社會處邀請創作才子羅文聰老師擔任決賽的評審長，他曾經創作「傷心酒店」、「愛愈深心愈凝」等經典台語歌曲，曾擔任民視明日之星、台灣那麼旺、八大電視亞洲新人歌唱大賽評審，經驗豐富。

各組優勝名單，依序如下：

★長青不老組：第一名簡儀祥、第二名潘進聰、第三名游明聰、第四名陳莉錞、第五名簡素梅、第六名游讚蒼，美聲獎許旺全、林素花、褚清龍、高文裕、蔡寶貴、黃振祥。

★青春洋溢組：第一名陳民哲、第二名許于婕、第三名陳志杰，美聲獎蔡邱庭、顏民憲、楊采妍

★勁勇無限組：第一名俞運通、第二名李明光、第三名上官恩貴，美聲獎鄭素雲、卓彥汝、曾弘明。

★活力四射組：第一名林姜瑤、第二名鐘錦昌、第三名林子豪、第四名黃家樺、第五名謝妙凰、第六名林臻，美聲獎蔡沐璇、李聰祥、董蘭靜、林程迎、鄭玉郎、魏秀紋。

★神采飛揚組：第一名卓柏菁、第二名顏呈昕、第三名林佳吟，美聲獎陳志安、陳謐馨、蔡東倚。