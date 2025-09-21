快訊

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

參賽人數最多…宜蘭縣長盃星光歌唱大賽435人較勁 各組優勝名單出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供

每年都非常受歡迎的宜蘭縣長盃星光歌唱大賽，今年共有435名喜愛唱歌的縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天共有6組、48位參賽者脫穎而出，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金，家屬親友團加油掌聲不斷，氣氛熱絡，

原本縣長盃歌唱大賽依照不同年齡只有5個競賽組別，今年特別增加「勁勇無限組」，由身心障礙朋友報名一展歌喉，比賽經歷9月13日、14日、15日、16日初賽，選出138人晉級決賽，這兩天從中評選出48位優勝者，各組第一名獲得1萬8800元聯合勸募禮券，第二名到第六名聯勸禮券1萬2000元至3000元不等，最佳美聲獎聯勸禮券2000元。

縣政府社會處邀請創作才子羅文聰老師擔任決賽的評審長，他曾經創作「傷心酒店」、「愛愈深心愈凝」等經典台語歌曲，曾擔任民視明日之星、台灣那麼旺、八大電視亞洲新人歌唱大賽評審，經驗豐富。

各組優勝名單，依序如下：

★長青不老組：第一名簡儀祥、第二名潘進聰、第三名游明聰、第四名陳莉錞、第五名簡素梅、第六名游讚蒼，美聲獎許旺全、林素花、褚清龍、高文裕、蔡寶貴、黃振祥。

★青春洋溢組：第一名陳民哲、第二名許于婕、第三名陳志杰，美聲獎蔡邱庭、顏民憲、楊采妍

★勁勇無限組：第一名俞運通、第二名李明光、第三名上官恩貴，美聲獎鄭素雲、卓彥汝、曾弘明。

★活力四射組：第一名林姜瑤、第二名鐘錦昌、第三名林子豪、第四名黃家樺、第五名謝妙凰、第六名林臻，美聲獎蔡沐璇、李聰祥、董蘭靜、林程迎、鄭玉郎、魏秀紋。

★神采飛揚組：第一名卓柏菁、第二名顏呈昕、第三名林佳吟，美聲獎陳志安、陳謐馨、蔡東倚。

★智慧銀光組：第一名曾坤鐘、第二名朱庚、第三名林清連，美聲獎林皇漢、王煌隆、許茂村。

創作才子羅文聰（中）擔任宜蘭縣長盃星光歌唱決賽的評審長。圖／縣府提供
創作才子羅文聰（中）擔任宜蘭縣長盃星光歌唱決賽的評審長。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供
宜蘭縣長盃星光歌唱大賽共有435位縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天產生6組、48位優勝者，站上星光舞台領取縣府頒發的獎盃與獎勵金。圖／縣府提供

禮券 朋友 酒店

延伸閱讀

宜蘭南天宮金媽祖坐鎮排球賽 被點名有意參選縣長這4人首見同框亮相

地牛翻身！12時36分花蓮規模4.5地震 花蓮、宜蘭3級

民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

中職／沒想到MVP竟是我自己 羅戈：濕的跟雞一樣

相關新聞

參賽人數最多…宜蘭縣長盃星光歌唱大賽435人較勁 各組優勝名單出爐

每年都非常受歡迎的宜蘭縣長盃星光歌唱大賽，今年共有435名喜愛唱歌的縣民報名參加，歷經初賽及決賽，今天共有6組、48位參...

宜蘭南天宮金媽祖坐鎮排球賽 被點名有意參選縣長這4人首見同框亮相

宜蘭南天宮慶祝建宮75周年，今舉辦第一屆金媽祖盃全國排球錦標賽，恭請「金媽祖」神尊坐鎮加持，近來被點名有意參選縣長的國民...

宜蘭秀春基金會表揚3類服務奉獻獎共393人 1整天頒發獎金246萬元

財團法人宜蘭秀春教育基金會今天表揚教育服務奉獻獎、醫療服務奉獻獎及社會服務奉獻獎，合計多達393人，獎金高達246多萬元...

風勢太強？ 池上伯朗大道4遊客騎電輔車疑被吹進田中

台東池上著名景點伯朗大道，今天下午3點多，有4名外地遊客騎電輔車欣賞田園風景，疑遭突強勁側風連人帶車吹進稻田裡，所幸其中...

民進黨宜蘭黨部與信賴之友合辦黨慶公益捐血 不到半小時逾250人爆滿

民進黨創黨39周年，宜蘭縣黨部今天與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，號召黨公職幹部與鄉親踴躍響應，活動不到半小時，超過2...

颱風樺加沙逼近！蘇花大清水隧道鋼板破損 公路局急修補

台9線蘇花公路159.3公里大清水明隧道2023年因大量落石崩塌毀壞，公路局東區養護工程分局搶修後完成重建。但近期山區邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。