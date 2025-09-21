宜蘭秀春基金會表揚3類服務奉獻獎共393人 1整天頒發獎金246萬元

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
財團法人宜蘭秀春教育基金會表揚教育服務奉獻獎、醫療服務奉獻獎及社會服務奉獻獎合計393人，獎金高達246多萬元。由於受獎人數多，採取3場次方式進行，表揚時間從上午8點半到下午5點半，費用全由基金會支付。圖／基金會提供
財團法人宜蘭秀春教育基金會今天表揚教育服務奉獻獎、醫療服務奉獻獎及社會服務奉獻獎，合計多達393人，獎金高達246多萬元。由於受獎人數相當多，採取接力3場次方式進行，表揚活動時間從上午8點半到下午5點半，費用全由基金會支付。

秀春基金會由補教名師吳岳以母親之名創辦，每年教師節前盛大舉行舉行表揚活動，受獎對象從最早的教育服務人員，擴大到醫療服務及社會服務奉獻。今天典禮中頒贈老師、護理師、社會服務者獎金5000元、社會福利夥伴獎金2萬元、熱血醫師獎金6萬元。

表揚活動於今天在中山國小小巨蛋舉行，上午第一場次是教育服務奉獻獎，人數最多共151位，包括熱血導師、文學推手（推動校園閱讀）、行政奉獻；第2場次是醫療服務奉獻獎共178位，包括國立陽明交大醫院、羅東聖母醫院、礁溪杏和醫院、澎湖惠民醫院的熱血醫師、護理師及照服員；第3場次社會服務奉獻獎共64位，包括社會福利夥伴、社工專業人員、照顧服務員、身障機構教保員、兒童及少年安置機構專業人員、寄養家庭。

財團法人秀春教育基金會表示，為發揚尊師重道精神，希望以尊重、肯定、感恩、無負擔方式，表揚在教育第一線默默耕耘的班級導師，透過公開頒獎形式，讓教師的尊嚴獲得社會肯定，同時也感謝鼓勵辛苦的護理及社會工作人員付出，營造溫馨有愛的生活環境。

宜蘭秀春教育基金會表揚教育服務奉獻獎、醫療服務奉獻獎及社會服務奉獻獎合計393人，獎金高達246多萬元，前排左一是基金會創辦人、補教名師吳岳。圖／基金會提供
財團法人宜蘭秀春教育基金會表揚教育服務奉獻獎、醫療服務奉獻獎及社會服務奉獻獎合計393人，獎金高達246多萬元。由於受獎人數多，採取3場次方式進行，表揚時間從上午8點半到下午5點半，費用全由基金會支付。圖／基金會提供
