宜蘭南天宮金媽祖坐鎮排球賽 被點名有意參選縣長這4人首見同框亮相
宜蘭南天宮慶祝建宮75周年，今舉辦第一屆金媽祖盃全國排球錦標賽，恭請「金媽祖」神尊坐鎮加持，近來被點名有意參選縣長的國民黨縣議會議長張勝德、國民黨不分區立委吳宗憲、民眾黨縣黨部主委陳琬惠、民進黨宜蘭信賴之友會理事長林國漳都出席，4人首度同框亮相，運動賽事中增添選舉味。
4人展現風度應記者要求微笑合拍，主辦單位邀請他們上台致詞。南天宮主委林棋山表示，75年來南天宮一直是守護地方的重要信仰中心，持續透過舉辦活動推動公益與文化交流，讓信仰走入社會、融入生活，此次「金媽祖盃全國排球錦標賽」正是展現宗教文化新價值。
全國19隊參賽，分社會男子組與社會混和組，主辦單位表示，賽事一大亮點是特別恭請金媽祖神尊親臨球場，高2.2尺、重達24公斤媽祖神尊，象徵守護與庇佑，不僅增添比賽莊嚴氛圍，也展現宗教文化與體育交流的創新融合，成為現場矚目焦點。
另一亮點是2026宜蘭縣長選舉的熱門人選都到場，吸引眾人目光，議長張勝德表示，感謝南天宮舉辦第一屆排球賽，讓全國選手有機會同場較勁，祝福大家打出理想成績；陳琬惠呼籲，隨著體育部成立，應為排球隊爭取更多經費，營造更好運動環境。
林國漳以「裁判法律顧問」與會，他笑說，其實這活動根本不用法律顧問，因為有金媽祖在場，比賽一定公平公正，媽祖的慈悲與排球的熱血結合，讓活動更有趣，讓人更團結。
吳宗憲表示，排球運動越來越受喜愛，從動畫《排球少年》帶動年輕世代，到職業排球聯盟的成立，排球成為全民運動的新選擇；今天金媽祖親臨球場，不只是守護與祈福，更象徵「人心向善、團結互助」，與排球所強調的合作精神完美契合。
到場金媽祖是貼上金箔的神尊，雖不是純金，但當時造價也要四、五十萬元，如今隨著黃金價格節節高升，更值錢了，今天比賽一天結束後金媽祖就回宮。
