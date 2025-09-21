快訊

颱風樺加沙逼近！蘇花大清水隧道鋼板破損 公路局急修補

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台9線蘇花公路159.3公里大清水明隧道鋼構頂板出現破損，公路局緊急請廠商盡快修補。圖／民眾提供
台9線蘇花公路159.3公里大清水明隧道鋼構頂板出現破損，公路局緊急請廠商盡快修補。圖／民眾提供

台9線蘇花公路159.3公里大清水明隧道2023年因大量落石崩塌毀壞，公路局東區養護工程分局搶修後完成重建。但近期山區邊坡持續落石，導致隧道上方鋼構頂板出現破損，隨著颱風樺加沙逼近，公路局表示，已請廠商盡快修補，整體修復工程預計2個月後開工。

東工分局南澳工務段長劉錦龍指出，大清水明隧道鋼構頂板破損原因與邊坡落石衝擊有關，隨著颱風樺加沙正逼近台灣，中央氣象署預報東半部山區將有大雨或豪雨，恐衝擊邊坡穩定，為確保行車安全，工務段已要求施工單位在颱風來襲前進行臨時性修補，先以鐵工焊接加固破損處，降低危險。

段長劉錦龍表示，大清水明隧道修復工程已完成發包，近期正擬定詳細計畫書，預估約2個月後正式開工；施工期間將公告交通管制措施，提醒用路人留意相關資訊。

除了大清水明隧道外，蘇花公路其他路段同樣存在風險。崇德至和仁路段因去年的地震影響，邊坡結構依舊不穩，遇豪雨恐有坍方或土石流發生。為因應颱風，南澳工務段已規劃明日成立應變小組，並進駐搶災機具於高風險路段待命，力求在第一時間排除災害。

蘇花公路崇德至和仁受地震影響邊坡不穩，因應颱風持續接近，南澳工務段預計明天成立應變小組，並在災情較嚴重或是易坍方、產生土石流的路段進駐搶災機具。

另外，蘇花公路164.5公里崇德路段正進行橋梁改建工程，原橋梁箱涵因排洪量不足影響安全，目前已封閉，車輛須改道行駛臨時便道，工程預計於年底完工，恢復正常通行。

颱風 落石 蘇花公路

