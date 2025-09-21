快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

民進黨宜蘭黨部與信賴之友合辦黨慶公益捐血 不到半小時逾250人爆滿

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民宜蘭宜蘭縣黨部與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，活動不到半小時，超過250人領取捐血號碼牌。縣黨部主委邱嘉進表示，賴清德總統提倡健康台灣，縣黨部去年與今天都選在黨慶舉辦公益捐血，別具意義。記者戴永華／攝影
民宜蘭宜蘭縣黨部與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，活動不到半小時，超過250人領取捐血號碼牌。縣黨部主委邱嘉進表示，賴清德總統提倡健康台灣，縣黨部去年與今天都選在黨慶舉辦公益捐血，別具意義。記者戴永華／攝影

民進黨創黨39周年，宜蘭縣黨部今天與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，號召黨公職幹部與鄉親踴躍響應，活動不到半小時，超過250人領取捐血號碼牌。縣黨部主委邱嘉進表示，賴清德總統提倡健康台灣，縣黨部去年與今天都選在黨慶舉辦公益捐血，希望把愛心傳遞給需要的病患與家庭。

主辦單位準備250份公益捐血好禮，包括電影票、聯合勸募禮券、八方悅火鍋折價券、立川山苦瓜原片茶包、養生豆奶、李阿又餅店月餅等，捐一袋血250西西可領取一份，捐500可以領兩份，活動還沒開始就有人排隊，不到半小時超過數量，預計捐血站人員要忙碌抽到下午。

今天多位黨公職到場捐血或協助服務，包括縣議員謝正信、謝燦輝、林麗、黃惠慈及多位有意參選的新秀：陳漢澤、于閔如、游雅絢、王佳平等人，黨公職共同帶頭身體力行，號召更多鄉親加入「捐血一袋、救人一命」。

縣黨部主委邱嘉進表示，民進黨一直以來始終與人民站在一起，不僅在國家發展與民主深化上努力，更重視社會的互助與關懷，連年透過捐血活動展現健康台灣的願景，宜蘭縣黨部去年與今天都選擇在黨慶這一天舉辦公益捐血活動，別具意義。

宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳指出，透過「全民健康、全民參與」的精神，每一袋血都是一份愛心，也可能拯救一個生命，這樣的行動，不僅讓需要幫助的人得到及時協助，更象徵著把「健康台灣」的理念一代一代傳下去，更讓我們的社會因彼此的付出而變得更好。

民宜蘭宜蘭縣黨部與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，活動不到半小時，超過250人領取捐血號碼牌。縣黨部主委邱嘉進表示，賴清德總統提倡健康台灣，縣黨部去年與今天都選在黨慶舉辦公益捐血，別具意義。記者戴永華／攝影
民宜蘭宜蘭縣黨部與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，活動不到半小時，超過250人領取捐血號碼牌。縣黨部主委邱嘉進表示，賴清德總統提倡健康台灣，縣黨部去年與今天都選在黨慶舉辦公益捐血，別具意義。記者戴永華／攝影

捐血 公益 宜蘭

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

澎湖尖山電廠員工獻愛心 捐血助血庫

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

超佛心！ 捐血就送鹿港「新口味蛋黃酥」 250CC換1盒6入蛋黃酥、2場次曝光

相關新聞

「英雄射日」拉弓卻不見箭！？ 遊客納悶！公所這樣解釋

布農族「英雄射日」的故事是族人耳熟能詳的遠古傳說，台東延平鄉及海端鄉2個布農族鄉鎮，都可見和射日相關的意象，不過，延平鄉...

宜蘭縣長之戰 綠明朗藍白待整合

2026年宜蘭縣長之爭藍綠白動作頻頻，國民黨立委吳宗憲說「球來就打」，展現企圖心，黨籍議長張勝德也被視為潛在人選，但藍白...

民進黨宜蘭黨部與信賴之友合辦黨慶公益捐血 不到半小時逾250人爆滿

民進黨創黨39周年，宜蘭縣黨部今天與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，號召黨公職幹部與鄉親踴躍響應，活動不到半小時，超過2...

颱風樺加沙逼近！蘇花大清水隧道鋼板破損 公路局急修補

台9線蘇花公路159.3公里大清水明隧道2023年因大量落石崩塌毀壞，公路局東區養護工程分局搶修後完成重建。但近期山區邊...

基隆全國萬人健走大會師 飽覽山海美景

基隆市政府及台灣體育總會昨天在外木山辦「全國萬人健走大會師」，全國各縣市3萬8千多名愛好體育民眾齊聚，沿著海邊走7公里長...

曾爆毒殺動物！池上「野生動物祭」 地方推生態農法

國家發展委員會池上青年培力工作站昨天與池上玄天宮合辦「野生動物祭」，祭祀因田間藥物毒殺離世的野生動物，結合民間倡議，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。