民進黨宜蘭黨部與信賴之友合辦黨慶公益捐血 不到半小時逾250人爆滿
民進黨創黨39周年，宜蘭縣黨部今天與宜蘭信賴台灣之友會舉辦公益捐血，號召黨公職幹部與鄉親踴躍響應，活動不到半小時，超過250人領取捐血號碼牌。縣黨部主委邱嘉進表示，賴清德總統提倡健康台灣，縣黨部去年與今天都選在黨慶舉辦公益捐血，希望把愛心傳遞給需要的病患與家庭。
主辦單位準備250份公益捐血好禮，包括電影票、聯合勸募禮券、八方悅火鍋折價券、立川山苦瓜原片茶包、養生豆奶、李阿又餅店月餅等，捐一袋血250西西可領取一份，捐500可以領兩份，活動還沒開始就有人排隊，不到半小時超過數量，預計捐血站人員要忙碌抽到下午。
今天多位黨公職到場捐血或協助服務，包括縣議員謝正信、謝燦輝、林麗、黃惠慈及多位有意參選的新秀：陳漢澤、于閔如、游雅絢、王佳平等人，黨公職共同帶頭身體力行，號召更多鄉親加入「捐血一袋、救人一命」。
縣黨部主委邱嘉進表示，民進黨一直以來始終與人民站在一起，不僅在國家發展與民主深化上努力，更重視社會的互助與關懷，連年透過捐血活動展現健康台灣的願景，宜蘭縣黨部去年與今天都選擇在黨慶這一天舉辦公益捐血活動，別具意義。
宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳指出，透過「全民健康、全民參與」的精神，每一袋血都是一份愛心，也可能拯救一個生命，這樣的行動，不僅讓需要幫助的人得到及時協助，更象徵著把「健康台灣」的理念一代一代傳下去，更讓我們的社會因彼此的付出而變得更好。
