聽新聞
0:00 / 0:00
「英雄射日」拉弓卻不見箭！？ 遊客納悶！公所這樣解釋
布農族「英雄射日」的故事是族人耳熟能詳的遠古傳說，台東延平鄉及海端鄉2個布農族鄉鎮，都可見和射日相關的意象，不過，延平鄉公所前的射日英雄雕像，卻有弓無箭，引民眾納悶。鄉長余光雄表示，這雕像呈現的是預備姿勢，所以弓上沒箭。
余光雄說，所謂意象所現成的方式是沒有絕對性，這尊英雄射日所表達的是拉弓射日前的準備，他在測試弓弦穩不穩固，並測試自身力量夠不夠強壯，因此，整個姿態就呈現預備姿勢，自然沒上箭，就像運動選手賽前都會做調整的準備動作，沒有外傳說對部落不好的情事，把箭拿掉。
射日英雄雕像座落公所前祭祀廣場，高逾3公尺，於2000年興建完成，是鄉內最大最醒目的入口意象，吸引不少遊客目光及拍照打卡。不過，有民眾發現雕像拉滿弓卻沒有箭，好奇箭是否已射出去？還是當初忘了把箭放上去？感覺怪怪的。
「有箭的話，拍起來更帥氣！更有感覺！」鄒姓遊客說，看姿勢應該正拉滿弓準備射箭，有看到弓弦，但沒有箭，好像失去英雄氣概及勇士的精神，不知道為什麼沒有箭。另有民眾開玩笑表示，可能是無形箭，要有慧根或緣分的人，才能看到那支箭吧。
當地居民表示，原本雕像當初完工時還有箭，但2017年因故將箭拿掉，有人說是箭指方向是對面鸞山部落，有人反映對部落不好，公所從善如流，將箭取下。但也有人說是公所用另外一種方式來詮釋，不見得有箭就是射日英雄，拉滿弓的姿勢也感受傳承生命的力量。
據了解，布農族射日故事傳說遠古時代，天上有2個太陽兄弟，日夜輪替照耀大地，人民苦不堪言，於是1名父親帶著兒子和弓箭要將太陽射下，辛苦追到太陽後，射到1個太陽哥哥的眼睛，經過溝通，太陽哥哥理解族人辛苦，答應只剩白天和黑夜，父子也學習到栽種與歲時祭儀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言