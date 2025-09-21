聽新聞
基隆全國萬人健走大會師 飽覽山海美景
基隆市政府及台灣體育總會昨天在外木山辦「全國萬人健走大會師」，全國各縣市3萬8千多名愛好體育民眾齊聚，沿著海邊走7公里長的海景步道，吹著海風運動，享受山海美景的愜意。
「全國萬人健走大會師」由基隆市府、台灣體育總會合辦，基隆市體育會承辦，副議長楊秀玉等多名議員、前副總統吳敦義夫人蔡令怡等到場。基隆昨豔陽高照，外木山海興游泳池旁廣場一早就擠滿人潮，上午8時30分鳴槍，民眾魚貫從外木山漁港廣場出發，沿湖海路、濱海步道前行，折返後再回到湖海灣。
主辦單位準備6輛機車、60輛高級變速腳踏車及近400件家電、生活用品等獎項供摸彩。台灣體育總會理事長鄭錦洲說，感謝運動部讓基隆辦活動，全國各縣市體育會、社團、救國團及愛好動民眾齊聚基隆，一早出發健行。
鄭錦洲表示，有民眾提前一日到達，讓基隆的飯店、旅館、餐廳全都住滿，因此安排民眾住到汐止、金山、萬里的飯店，很多人趁機旅遊買伴手禮，活絡地方經濟，帶動基隆、新北的觀光旅遊發展，創造千萬元以上的產值。
立委林沛祥說，歡迎全國各地民眾到基隆享受好山好水，運動走出健康、活力。
市長秘書林祐德代表市長謝國樑出席，他說，健走是很好的運動，外木山海景非常美麗，邊走邊吹海風十分愜意，市府全力支持體育活動。
