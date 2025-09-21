聽新聞
曾爆毒殺動物！池上「野生動物祭」 地方推生態農法
國家發展委員會池上青年培力工作站昨天與池上玄天宮合辦「野生動物祭」，祭祀因田間藥物毒殺離世的野生動物，結合民間倡議，希望池上米驗證、比賽納入環境倫理審核機制，讓池上米不只顧品質，更要環境永續。
池上米認證標章設計者、行動發起人之一的賴永松說，池上米品牌得來不易，池上米除追求品質，更應與環境共好，除對消費者負責，也應對這塊土地負責，盼更多米廠、農民加入，共同找尋生產、生態共好的解方，讓池上米品牌除象徵品質，更是永續價值。
池上米因得天獨厚的地理環境與氣候，加上推動有機米驗證、產地標章機制，讓池上米聞名全台，但近年部分缺乏生態保育概念的農民，做出傷害野生動物的行為，影響池上米形象，賴永松因此和池上青培站設計池上米環境友善宣言，號召地方協會、社區、米廠、小農響應，倡議形成地方政策。
鄉長林建宏也簽署池上米環境友善宣言，他說，公所會把鄉內生態敏感衝突區劃出來，跟林業保育署爭取生態給付，鼓勵農民友善生態，藉集中時間插秧、收割，引進驅鳥等方式降低農損風險，讓池上成為永續典範。
地方已展開永續行動，陳協和米廠跟契作戶明訂，若故意非法傷害動物、違背環境倫理，米廠馬上終止契作；源天然企業定期和契作農戶進行環境教育，推廣友善生態農法；池上青培站和池龍企業社、明知稻、烝橙享食、小農食在等小農推動友善驅鳥和生態監測已3年；野灣野生動物保育協會投入多起野生動物與農業衝突的救傷，協助毒物檢驗等工作，萬安國小更以野生動物與農田關係為主題，參加科展獲獎。
