宜蘭縣長之戰 綠明朗藍白待整合

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳對於是否代表綠營投入縣長選舉，昨天鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供
宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳對於是否代表綠營投入縣長選舉，昨天鬆口「願慎重考慮」。圖／民眾提供

2026年宜蘭縣長之爭藍綠白動作頻頻，國民黨立委吳宗憲說「球來就打」，展現企圖心，黨籍議長張勝德也被視為潛在人選，但藍白還須整合；民進黨原為找不到人選焦慮，昨態勢趨明朗，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳在各方勸進下，昨鬆口「願慎重考慮」。

國民黨籍林姿妙連任兩屆宜蘭縣長，去年底因涉貪停職，國民黨力求延續藍營執政，黨內人士指出，吳宗憲認真踏實、形象好，代表出戰呼聲高，張勝德也是可能人選，尤其兩波大罷免過後更提高張的信心。

據了解，兩人目前都還沒明確表態，若都有意願，可能由民調決定人選；但除藍營內部須整合，民眾黨縣黨部主委陳琬惠也早就表達對縣長一職的強烈意願，藍白雖有合作共識，必須等國民黨主席出爐後再好好坐下來談。

民進黨力求明年縣長選舉「讓藍天變綠地」，林國漳是賴清德總統屬意人選，多次勸進始終未點頭。國策顧問林逸民昨與前縣長林聰賢、行政院公共工程委員會主委陳金德、勞動部次長黃玲娜、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等人前往拜會，請林國漳承擔大任。

邱嘉進表示，許多支持者很憂心，認為宜蘭需要更適合的人選來承擔重大責任，希望林國漳投入明年縣長選舉。

眾人殷殷勸說下，林國漳終於鬆口，被視為大勢底定。他數度哽咽地說還是比較喜歡當律師、老師，參與縣長選舉從來不在人生規畫，這陣子許多人傳訊息、打電話，希望他承擔大任，「坦白說，我天人交戰」，但是這麼多朋友支持，他會好好慎重考慮。

林國漳坦言，家人抱持反對意見，但這不是為個人，而是為宜蘭、為社會，將與家人深入討論溝通、做好個人事業規畫，再評估是否參選。

宜蘭 藍白 民調 國民黨 民進黨 大罷免 林姿妙 賴清德

