影／基隆黑白壽司賞創意PK 評審特別獎、人氣賞名單出爐

基隆黑白壽司賞美食派對今天在基隆城際轉運站登場，「創意壽司競賽」有31組入圍者，包括專業職人「達人組」及青年學子「新星組」，參賽者結合海鮮與創意，做出一道道特色壽司作品，最後由「吳老鋪手作燒物酒場」作品榮獲壽司達人組「評審特別獎」，「舶食日式丼飯串燒」摘下「壽司人氣賞」。

今年「創意壽司競賽」有31組入圍者，包括專業職人「達人組」及青年學子「新星組」，參賽者發揮巧思，將在地海鮮與創意元素結合，各具特色。專業評審團包含中華日式料理發展協會、台灣廚藝美食協會、美食作家曹銘宗與基隆生態主廚張正忠等，嚴格把關比賽水準。

最終由「吳老鋪手作燒物酒場」榮獲壽司達人組「評審特別獎」，金賞由「莞固和食」、「藏漁殿」、「森林敘事」脫穎而出；壽司新星組方面，則由「台北城市科技大學秦子皓、許齡云」、「台北城市科技大學林凱佑、吳彥勳」與「基隆德育護理健康學院魏啟翔、黃思婷」勇奪金賞，展現新秀的卓越潛能與創作精神。

「黑白評審」制度再度成為活動焦點，「白評審」專注於專業評比，而「黑評審」則開放民眾透過 QR Code 投票，選出心目中的人氣壽司。活動現場10家在地壽司名店各自推出招牌美饌，讓民眾邊品嘗邊投票，最終由舶食日式丼飯串燒摘下「壽司人氣賞」。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，壽司不僅是基隆美食代表，也是推廣城市觀光的重要元素。「黑白壽司賞」把專業競賽、市集互動與文化展演結合，展現基隆的飲食特色與文化創意。基隆壽司的美味深植人心，甚至只要是基隆人都會有自己專屬壽司口袋名單。市府將持續打造「美食＋觀光」雙引擎，讓更多人看見基隆的獨特的海洋美食之都。

市集雲集蓉記壽司、逸番亭、藏漁殿、多馬和食、晟壽司等10家在地壽司名店，加上甜點與飲品攤位，吸引排隊人潮。大會準備的1000張壽司兌換券發送完畢。