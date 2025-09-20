羅東林業文化園區水芙蓉大量繁殖 林保署展開清除

面積約2公頃的宜蘭縣羅東林業文化園區生態池，遭外來水生植物大萍（俗稱水芙蓉）入侵，最近又因高溫大量繁殖，放眼望去水域如鋪上綠地毯，農業部林業及自然保育署已派員打撈，預定30日前清除完畢。

羅東林業文化園區是知名的觀光景點，園區內的生態池及貯木池相鄰，動植物生態豐富。生態池的水域面積約2公頃，今年暑假發現有水芙蓉蹤影後，隨著天氣炎熱迅速繁殖蔓延，放眼望去，水域綠油油一片，宛如鋪上超大的綠地毯。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，水芙蓉大量繁殖後，快速成長，一度布滿生態池的70％水域，工作人員先用網子阻隔生態池與貯木池之間相通的水道，避免流入貯木池，再安排志工打撈。

宜蘭分署指出，水芙蓉若過度繁殖覆蓋整個水域，會造成水質優養化，影響水中生物生存，進而危及本土生態，16日已加派怪手等機具進駐，協助清除水芙蓉，預定30日前全數打撈上岸，恢復昔日生態池景觀。

水芙蓉是原產自熱帶美洲的強勢水生植物，並非羅東林業文化園區原生植物，生態池裡的植株族群從何而來？宜蘭分署不排除鳥類或風勢扮演媒介角色，加上園區環境適合生長，導致大量繁殖。