花蓮市區客運307路線停駛 縣府增設市民小巴

花蓮市區客運307路線停靠慈濟大學、東大門夜市等站，5年營運平均每班載客數不到1人，業者宣布27日起停止服務。花蓮縣府協調太魯閣客運增設市民小巴預約，維持公共運輸服務。

花蓮市區客運307路線由台北客運及首都客運聯營服務，原為306、307市區公車，上路1年後合併為307環狀線，自花蓮轉運站出發，停靠慈濟大學（建國校區）、四維高中、花蓮高農、東大門夜市等26站，上午2班、下午1班。

客運業者表示，307路線客群主要為慈大學生，但搭乘率不高，每次只有1至2人搭乘，寒暑假幾乎沒人搭，開辦以來平均每班載客數不到1人，考量營運成本，已決定不再續營，將於9月27日正式停止服務。

花蓮縣府建設處表示，為確保居民與學生交通需求，經盤點仍有太魯閣客運305路線（花蓮轉運站到水源村）提供服務，並協調增設市民小巴預約服務，延伸至慈濟大學介仁校區。

花蓮縣府表示，民眾可以致電客服專線，或至「Hualien Yo真行」網站預約搭乘市民小巴，還有「洽公直達線」5號線、「醫療照護線」6號線及「市區夜環線」7號線提供民眾選擇。