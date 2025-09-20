快訊

台東辦「野生動物祭」 地方發起池上米環境永續倡議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國家發展委員會池上青年培力工作站於今天與池上玄天宮合辦「野生動物祭」，主要祭祀因人類不慎行為離世的野生動物們。記者尤聰光／攝影
國家發展委員會池上青年培力工作站於今天與池上玄天宮合辦「野生動物祭」，主要祭祀因人類不慎行為離世的野生動物們。記者尤聰光／攝影

國家發展委員會池上青年培力工作站於今天與池上玄天宮合辦「野生動物祭」，主要祭祀因人類不慎行為離世的野生動物們，今年主題以田間常見的藥物毒殺為主，特別結合民間倡議，希望池上米驗證、比賽納入環境倫理審核機制，讓池上米不只是顧品質，更要環境永續

池上米認證標章設計者，行動發起人之一賴永松老師表示，池上米品牌得來不易，而池上米除了品質的追求外，更應當跟環境共好，我們對消費者負責，也應當對這塊土地負責，希望公所可以採納將環境倫理納入池上米驗證和比賽機制，並找尋資源輔導農夫，盼未來更多米廠、農夫加入，共同找尋生產、生態共好的解方，讓池上米品牌象徵的不只是品質，更是永續價值。

池上米聞名全台主要原因為得天獨厚的地理環境與氣候，加上推動有機米驗證、池上米產地標章機制，讓池上米成為全台品質第一的指標，但近年池上少數農夫較不熟悉生態保育概念，做出傷害野生動物的行為，對池上米形象產生負面形象影響，賴永松有感於此，便和池上青培站共同設計池上米環境友善宣言，並號召地方協會、社區、米廠、小農響應推動。

該構想獲得池潭源流協進會、台灣野灣野生動物保育協會、台東縣農創協會、青銀共創社會暨環境關懷協會、富興社區發展協會、陳協和米廠、源天然企業、池龍企業社與地方環境工作者簡淑瑩、林國欽等支持，希望起頭發起倡議形成地方政策。下午1點半野生動物祭邀請鄉長林建宏共同簽署池上米環境友善宣言，盼日後能落實，讓池上米往永續之路邁進。

目前地方已陸續進行池上米永續行動，陳協和米廠主動跟契作戶明訂，若農戶故意非法傷害動物、違背環境倫理經查獲，米廠就會馬上終止契作，源天然企業目前定期和契作農戶定期進行環境教育，推廣友善生態的農法，而池上青培站和池龍企業社、明知稻、烝橙享食、小農食在等小農推動友善驅鳥和生態監測3年之久，野灣野生動物保育協會投入多起野生動物與農業衝突的救傷，協助毒物檢驗等工作，萬安國小更將野生動物農田關係為主題，參加科展獲獎。

祭祀的野生動物種類多，都以易遭人類不小心誤傷（殺）為主。記者尤聰光／攝影
祭祀的野生動物種類多，都以易遭人類不小心誤傷（殺）為主。記者尤聰光／攝影
生態工作伙伴也草編動物來替代實體。記者尤聰光／攝影
生態工作伙伴也草編動物來替代實體。記者尤聰光／攝影
「野生動物祭」今年主題以田間常見的藥物毒殺為主，更特別結合民間倡議。記者尤聰光／攝影
「野生動物祭」今年主題以田間常見的藥物毒殺為主，更特別結合民間倡議。記者尤聰光／攝影

