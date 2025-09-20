基隆國民運動中心將OT重新公告招商 先徵求專業顧問公司投標

基隆市國民運動中心自2017年依促參法採OT方式委由民間廠商營運管理，該委託營運契約將2027年1月14日到期，基隆市政府將辦理重新招商作業，遴選專業運動營運團隊，提供市民豐富完善的運動服務；9月15日已公告招標徵求協助規畫的顧問公司。

基隆市國民運動中心位仁愛區獅球路，為地上7層、 地下1層建物，總樓地板面積為7701平方公尺，基地面積為2745平方公尺，現有設施為B1停車場、1樓游泳池、3樓體適能及多功能教室、4樓綜合球場、6樓室內慢跑跑道、7樓多功能會議室及其附屬設施。

運動中心是基隆唯一符合運動部國民運動中心規劃參考準則設置條件，基隆市府教育處表示，有關營運移轉OT案前置作業計畫委託專業服務已於9月15日公告招標，歡迎具促參相關背景、經驗的優質廠商於9月30日前踴躍參與投標。

市府說，盼藉由優質專業顧問機構協助辦理國民運動中心的整修規畫、財務計畫、重新招商等作業，市府屆時亦將聽取專業建議，評估投入重置成本等節，期後續委外運作順利。

另外，與現行委託營運業者間欠費爭議已透過民、刑事訴訟途徑，維護市府權益，市府與現有廠商間爭訟，不影響未來規畫；同時，市府持續每月不定期督導，加強維護現場服務品質。