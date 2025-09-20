中颱樺加沙逼近馬太鞍溪堰塞湖可能溢堤 下游疏濬40萬噸必要時撤離

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署密切監測馬太鞍溪上游堰塞湖狀況。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署密切監測馬太鞍溪上游堰塞湖狀況。圖／林業署花蓮分署提供

中度颱風樺加沙可能影響台灣，行政院預估花蓮馬太鞍溪堰塞湖可能達到溢流水位，林業署保育署花蓮分署正密切監控，一旦達到警戒標準就啟動應變措施，經濟部九河分署預布消波塊、移動式抽水機並加強清疏，當地光復鄉公所也調查保全戶人數，必要時將啟動撤離工作。

7月薇帕颱風帶來大雨，造成萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，滿水位蓄水量相當於一座南化水庫。行政院昨天表示，樺加沙颱風帶來的累積降雨量，可能讓堰塞湖達到溢流水位。

林業保育署花蓮分署等防災團隊日前搭乘空勤直升機，在堰塞湖壩頂裝設水位計。陽明交大防災中心今天監測數據顯示，堰塞湖湖面109公頃，蓄水量6616萬噸，已達庫容量的73%，湖面距離溢流口高差約19.91公尺。

林業署花蓮分署表示，中央氣象署預報「樺加沙」可能為花蓮縣山區帶來累積降雨量達700毫米，按照目前預估，屆時湖水將自壩頂溢流，可能影響下游鳳林、萬榮、光復等3鄉鎮5村里。

花蓮分署指出，昨天已召開第二次跨部會專案小組會議，加強颱風豪雨警戒與疏散撤離規畫，已通報縣府做好準備，發布陸警或24小時內可能溢流時，將立即發布紅色警戒建議強制撤離。

九河分署連日來完成光復堤防檢測，並以太空包加高，預布消波塊，也調度移動式抽水機及搶險機具，並加強下游河道清疏，河中心線濬深2公尺、寬30公尺，與縣府合作疏濬約40萬噸，提升通洪能力。

光復鄉公所表示，已由陽明交大畫設保全戶範圍，因為有些是籍在人不在，正透過村幹事逐一家訪，確認保全戶人數後，再決定適合的收容場所，為撤離做好準備。

中颱樺加沙接近台灣，中央氣象署預估累積降雨量可能造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流。圖／林業署花蓮分署提供
中颱樺加沙接近台灣，中央氣象署預估累積降雨量可能造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流。圖／林業署花蓮分署提供
經濟部九河分署加強花蓮馬太鞍溪下游疏濬，共與縣府合作疏濬40萬噸。圖／九河分署提供
經濟部九河分署加強花蓮馬太鞍溪下游疏濬，共與縣府合作疏濬40萬噸。圖／九河分署提供

