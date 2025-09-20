影／全國萬人健走基隆大會師 近4萬人外木山享山海美景

基隆市政府及台灣體育總會今天在外木山舉辦「全國萬人健走大會師」，來自全國各縣市3萬8千多愛好體育民眾齊聚基隆，沿著海邊走7公里長的海景步道，一邊運動一邊吹著海風，享山海美景的愜意。

「全國萬人健走大會師」由基隆市政府、台灣體育總會聯合主辦，基隆市體育會承辦，基隆今天上午豔陽高照，外木山海興游泳池旁廣場一早就擠滿人潮，上午8時30分鳴槍出發。民眾魚貫從外木山漁港廣場出發，沿著湖海路、濱海步道前行，折返後再回到湖海灣。

主辦單位準備豐富紀念品，有6輛機車、60輛高級變速腳踏車以及將近400分家電、生活用品等摸彩獎項。基隆市副議長楊秀玉等多名議員、前副總統吳敦義夫人蔡令怡等到場。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，感謝運動部讓基隆辦此活動，來自全國各縣市體育會、社團、救國團及愛好動民眾齊聚基隆，約3萬8千多人一早出發健行。

鄭錦洲表示，民眾昨天提前一日到基隆，昨晚基隆的飯店、旅館、餐廳全都住滿，因此安排民眾住到汐止、金山、萬里的飯店，很多人趁機旅遊買伴手禮，活絡地方經濟，帶動基隆、新北的觀光旅遊發展，創造千萬元以上的產值。