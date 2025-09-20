快訊

台東釋迦正值掛果期 農改場籲防秋颱強風豪雨

中央社／ 台東縣20日電

颱風樺加沙朝台灣靠近，目前正值台東水稻孕穗、釋迦採收與掛果期，台東區農業改良場籲農友秋颱不容小覷，強化防災措施。

農業部台東區農業改良場今公告表示，根據中央氣象署資料顯示，颱風樺加沙預估22日開始接近台灣，暴風圈有機會觸陸。路徑預測可能通過巴士海峽，接近台灣時有機會增強為中度颱風，屆時會有強風及豪雨發生，呼籲農友加強排水與田間防護，以減少損失。

台東區農業改良場表示，台東水稻正值孕穗期至抽穗期，颱風來臨時建議增加灌水深度，減緩強風豪雨影響，降低倒伏發生，唯低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。

果樹方面，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，植株立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風減少枝條折損。颱風誘發焚風時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，減少因高溫低濕造成之植物落花、落果及果實脫水等傷害。

台東目前重要經濟作物，大目釋迦為夏期果採收期與冬期果授粉期及中、小果期；鳳梨釋迦正值授粉期及小果期，釋迦中大果期的果園，果實可先套舒果套保護，並修剪果實附近的枝葉，避免果實擦傷。可以採收之果實應儘速採收，颱風前加強果園附近排水溝清理，並於強降雨後即時排水或抽水。

酪梨中晚熟品種及番石榴為採收期與掛果期。近採收期之果實應儘速採收。掛果期注意果實周圍的枝葉修剪，減少擦傷，並加強套袋作業。

柑桔類目前為掛果期，迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。焚風發生時，應立即啟動灑水設備降溫。雜糧特作樹豆正值營養生長期，可以支架固定避免倒伏；小米正值拔節期至抽穗期，田區四周以繩圍繞，緊貼植株，避免倒伏。洛神葵正值開花結果期，強降雨後即時排水或抽水，減輕災害。

