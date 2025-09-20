美麗基隆導演論壇會教拍短影片 導演：周邊人事物當劇本拍出感動

在數位浪潮席捲的時代，影像創作不僅是技術的突破，更是情感與故事的傳達，現在學生隨手拍短影片很流行。第八屆美麗基隆比賽活動之一「導演論壇會」，昨在陽明海洋藝術博物館舉行，由業界導演與藝術大學學者深度對談，帶領學生一同探索創作靈感、技術應用與未來影像的發展趨勢。

基隆市政府攜手中嘉寬頻吉隆共同舉辦論壇，從「創作起點」出發，導演分享其作品背後的靈感與初衷，學者談及如何引導學生將抽象的想法，轉化為具體拍攝動畫影像的創作心路歷程，讓學生聽得津津有問提問，互動熱絡。

第58屆亞太影展執行長、紀錄片導演洪馬克說，現今的短影音非常流行，民眾接觸到影像創作的門檻很低 ，許多的工具包括手機、剪輯，門檻也愈來越低，加上學習資源、管道很多，大家拍攝技巧也成熟很多。

洪馬克談到角色塑造的靈感來源，以及如何讓角色在觀眾心中留下深刻印象，但如果內容卻少了故事性，就少了感動，建議學生可以從內心出發，反思故事內容的感動，就能拍出脫穎而出的影片。