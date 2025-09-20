聽新聞
暫置量8萬噸 花蓮市垃圾場起火

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市垃圾掩埋場疑因沼氣外洩起火，市公所及消防隊緊急處理，火勢很快獲得控制。圖／花蓮市公所提供
花蓮市垃圾掩埋場疑因沼氣外洩起火，市公所及消防隊緊急處理，火勢很快獲得控制。圖／花蓮市公所提供

花蓮縣吉安鄉日前才發生垃圾掩埋場起火，引發嚴重空汙，不料花蓮市垃圾場昨晨5時30分也疑似因沼氣外洩起火，幸好及時控制火勢，市長魏嘉彥直言，沼氣外洩幾乎是各垃圾掩埋場共同難題，環保局應正視垃圾處理急迫性。

消防局接獲清潔隊員通報花蓮市垃圾掩埋場起火後，派出8車12人進場撲救，市長魏嘉彥也趕往指揮，調派怪手及水車加入，並協調垃圾轉運業者支援機具，火勢約在上午8時獲得控制，不過沼氣未完全散去，不時冒出白煙，公所將連續3天派人員與水車監控。

吉安垃圾掩埋場本月11日也燒了一天一夜，瀰漫惡臭，村民集體到議會陳情。

魏嘉彥說，沼氣外洩幾乎是各垃圾掩埋場共同的難題，除了增設沼氣管引導排氣，還是必須加速垃圾去化，才能根本解決。雖然環保局預估明年要編列5000萬元辦理花蓮市垃圾打包，仍請縣府及環保單位正視垃圾處理的迫切性，協助地方垃圾掩埋場加速去化。

魏嘉彥說，花蓮市垃圾暫置量已高達8萬公噸，目前僅有10餘支沼氣管，日前吉安垃圾場火警，市公所還外借幾支應急，盼能增設沼氣管，減少沼氣蓄積。

市公所清潔隊長吳慶展說，初步研判起火原因可能與沼氣自然燃燒有關，但也不能排除人為縱火，還是會調查清楚。

