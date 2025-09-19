全國萬人健走明基隆登場 上午7至12時全面管制汽機車禁入湖海路

基隆市政府及台灣體育總會明天在外木山海興游泳協會廣場至大武崙澳仔福德宮，辦理全國萬人健走大會師，警方今天表示，到場人數估逾萬人，將影響文化路、文明路、協和街及湖海路沿線周邊道路交通，明天上午7至12時，全面管制汽、機車禁止進入湖海路。

基隆市政府、台灣體育總會聯合主辦，基隆市體育會承辦的「全國萬人健走大會師」今年再度回到基隆舉辦，健走路線從外木山漁港廣場出發，沿著湖海路、濱海步道前行，折返後再回到湖海灣，總長約7公里。主辦單位為參加者準備紀念品，同時準備了包括6輛機車、60輛高級變速腳踏車以及將近400份家電、生活用品等豐富摸彩獎項。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，基隆市的飯店、餐廳等幾乎都已被預約爆滿，促進地方經濟活絡發展有助益，歡迎大家一起來參加。

市警局第四分局請用路人注意改道通行，另因活動會場周邊停車位有限，民眾請多搭乘大眾運輸工具，公布交通管制措施如下：

（一）文化路、協和街口：管制汽、機車禁止進入（准出不准進，當地住戶車輛除外）。

（二）文化路、文明路口：管制汽、機車（7時至8時開放機車進入）禁止進入管制汽車禁止進入（准出不准進，遊覽車、公車、當地住戶、來賓、工作人員及媒體車輛除外）。

（三）文明路（旗魚地標前）：管制車輛（當地住戶、來賓、工作人員及媒體車輛除）禁止進入湖海路段管制汽、機車禁止進入（遊覽車除外）。

（四）協和街協和里活動中心前：管制車輛禁止左轉進入無名巷及禁止進入協和街漁港（住戶除外）。

（五）協和街、湖海路口：引導管制車輛進入協和街（當地住戶、來賓、工作人員及媒體車輛除外）。

（六）大武崙澳仔福德宮（湖海路二段61號）折返處：管制車輛禁止進入湖海路段及引導駛出湖海路之車輛往北濱公路方向駛離。

（七）湖海路二段、武聖街144巷口：管制車輛禁止進入湖海路段（不含大武崙沙灘前路段）及引導駛出湖海路之車輛往北濱公路方向駛離。

（八）北濱公路、武聖街144巷口：管制汽、機車禁止進入（准出不准進，當地住戶車輛及前往大武崙沙灘方向車輛除外）。