基隆港灣「飛鳶」系列細膩自然展英姿 邱素美工筆畫師生展

知名工筆畫家邱素美師生展今天在基隆美術館展出近200幅作品，呈現傳統工筆畫技法與當代美學的創新交融。其中以基隆港灣為靈感的「飛鳶」系列，嚴謹筆法描繪老鷹翱翔天際的雄姿，結合工筆畫的細膩與自然英姿。

邱素美創作近30年，畫風清雅，致力於推廣傳承工筆技法，工筆畫雅緻古風中融入現代美術概念、傳統兼具時尚的意境之美。參展作品以仿古為基礎，再透過寫生觀察，內化創作出屬於自己風格的作品。展期至9月27日於基隆美術館三樓展出。

副市長邱佩琳表示，經過一年籌備，邱素美老師與學生們在基隆呈現高水準的工筆畫作品，展現傳統藝術的精緻工藝，市府將持續支持藝術展演，推動文化扎根。

邱素美指出，學生們在「谿山堂畫室」紮實學習工筆技法，並逐步融合古典雅趣與現代元素，展現出兼具傳統與時尚的藝術風格。這次創作展覽題材廣泛，包括「百鳥朝凰」的華麗氣勢、「游魚雅集」的悠然意境，以及花卉禽鳥的靈動之美。