基隆人行道工程自強隧道口機車頻慘摔 加強警示

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程，自強隧道口工區近日因警示不足發生車禍事故，市議員吳驊珈說，安樂路二段自強隧道口前路幅縮減，夜間視線不清，十分危險，害機車慘摔。市府已請廠商加強夜間警示，並調整臨時標線改善車道路幅。

市議員吳驊珈今天與市警察局、基隆市政府工務處、交通處及基隆市安樂區公所、七賢里里長鍾尚倫會勘研商改善。

七賢里里長鍾尚倫說，地方支持人行道改善工程，但民眾反映行經工區很危險，尤其工期長，警示不足，險象環生，希望多加改善。

市議員吳驊珈表示，工務處收到反映後立即加強夜間警示，希望臨時標線可以儘速調整完成，基隆市近期有許多工程正在進行，希望市府可以加強相關安全措施，並提醒民眾在施工期間行經工區要注意安全。

基隆市政府工務處表示，安樂路二段自強隧道口前（往安樂路一段方向）分為兩個工區，預計工期大約為2個月，已經請廠商加強夜間警示，並將於兩周內調整臨時標線改善車道路幅，以降低施工安全影響。

