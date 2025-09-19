健身處方箋及農民診所 醫師讓花東偏鄉醫療在地化

快訊

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮秀林鄉衛生所主任田惠文走進部落推廣醫療、預防保健觀念，開立健身處方箋；醫師余尚儒結合行動醫療，在台東池上鄉成立照顧農民診所，讓偏鄉醫療服務在地化。

田惠文是台東縣卑南族，承襲父親志業，走入偏鄉行醫，身為原住民族，她更了解必須在尊重文化的前提下深入原鄉；她走入部落，與居民面對面相處，語言不通就比手畫腳，一待就是20多年。

秀林鄉面積比桃園市及新竹縣還大，鄉內人口1萬7000多人。田惠文說，秀林鄉在結核病、糖尿病、B肝及C肝盛行率遠高於全國平均，是中央關注焦點。

為改變過去只醫病的醫療照護模式，田惠文落實「以個案為中心」的理念，不是看病而是陪伴病患度過病程，自我要求要認得每一名列管病患，也培訓在地關懷員定時送藥關懷。

她也鼓勵民眾注意飲食和運動，將衛生所閒置空間開放居民聚集聊天，放置健身器材，教導使用，等待看診時間就可使用，連看病後開的處方箋，也包含運動次數跟飲食建議，讓照護觀念融入生活。

另一方面，以農村醫療為主軸的「池上好診所」今年在台東縣池上鄉開幕，創辦人余尚儒說，曾目睹很多農民因工作繁忙、交通不便等因素，長期勞動的職業傷害只能依賴止痛藥，沒有適當的復健治療。

余尚儒整合各界資源，招募專業醫療團隊及購買設備，打造專為農村需求設計的社區診所，農民無法出門、沒有人接送的時候，診所可以到宅醫療，搭配遠距看診，彌補專科醫師短缺的困境。

余尚儒說，診所重視預防醫學，強調預防失能，包括長者容易出現的肌少症、慢性病或骨關節問題，透過物理治療師的協助，讓農民獲得更有尊嚴的照護。

診所 農民 衛生所

