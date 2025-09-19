快訊

監院糾正禪光育幼院虐童案並要求議處失職者 花蓮縣府回應了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
監察院就禪光育幼院虐童案，糾正花蓮縣政府。圖／聯合報系資料照片
監察委員葉大華、蘇麗瓊調查「花蓮縣禪光育幼院不當對待安置兒少案」，今天發布調查報告，斥責縣府社會處管理嚴重失靈、對院生評估失當、怠於督導性平事件通報等多項違失，通過糾正花蓮縣府並移請議處違失人員。縣府聲明，收到公文後將依相關法令與程序妥適處理。

葉大華、蘇麗瓊指出，禪光育幼院執行長去年4月以管教及體驗教育為由，將一名有過動的9歲院生手腳以束帶綁在輪椅上，要求包尿布、將便當食物以果汁機攪打成粥麋狀餵食，限制行動長達13小時；事隔半個多月，這名院生被懷疑偷竊，再遭到教保員以膠帶綑綁手、罰站在回收紙箱內並限制活動。

監委指出，縣府直到去年6月因該育幼院前院長通報才知道，但社工人員調查均認沒有不當對待，直到媒體披露，才在去年7月召開專案會議，並認定違反兒少權法屬實，明顯誤判。

監委表示，後續媒體還揭露禪光育幼院有將另一名院生隔離、住在環境不佳的舊院舍情事，花蓮縣府卻未詳查；4年前禪光就因法師掌摑院生耳光致傷，遭到裁罰，但這名法師目前仍任育幼院董事。還有多名安置個案早期曾遭責打、掌摑、罰跪、半蹲等不當對待被通報，縣府卻視為合理管教，以不開案及結案處理，讓院生遭虐卻求助無門。

調查報告也指，禪光育幼院近年來屢生性平案件，花蓮縣府怠於督導，去年2、3月禪光接連發生兩起重大性平事件沒有通報，縣府未依規定召開專案督導會議，有重大違失。

監委認為，禪光育幼院機構管理嚴重失靈、對院生評估失當，花蓮縣政府社會處的社工對安置兒童遭受不當對待未及時協助，應負業務執行疏失之責，社會處長陳加富也要負監督不周之責，移請花蓮縣府議處違失人員。

花蓮縣府今天發表聲明，強調一向秉持「守護兒少、保障安全」為最重要的責任與使命，目前尚未正式收到監察院公文，待公文送達後，將依相關法令與程序妥適處理，確保每一位兒少都能獲得安心與妥善的照顧。

監察院就禪光育幼院虐童案，糾正花蓮縣政府。圖／聯合報系資料照片
