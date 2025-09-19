台東卑南族孫菊花獲登錄傳統工藝「人間國寶」 饒慶鈴頒紅榜祝賀

文化部正式登錄「tenun kana Pinuyumayan 卑南族傳統織布」為重要傳統工藝，並認定台東下賓朗部落孫菊花老師（族名 Sunay Paelabang）為技藝保存者，授與「人間國寶」榮銜。縣長饒慶鈴今天致贈紅榜，實為台東之光。

饒慶鈴表示，文化部這項登錄展現了原住民族女性工藝者在技藝傳承與文化表述上的重要地位，很開心繼2021年太麻里排灣族刺繡工藝保存者陳利友妹，台東又有第2位「人間國寶」孫菊花，堪稱台灣原住民族工藝文化的珍貴資產。

孫菊花自61歲起拜師於卑南族普悠瑪部落高春月長老，熟稔傳統地織機與高織機操作，並能以卑南語詳述織具構造與圖紋意義，是目前族內少數仍持續織布且授徒的耆老。即使已高齡88歲，至今仍每日織布、教學不輟。

文化處說明，文化資產的保存，除了登錄制度，更需長期投入與部落建立信任與合作。近年積極推動文化資產盤點與登錄、跨世代傳習計畫、部落文化記錄及口述歷史訪談等多元策略，並結合縣內族語師、工藝師與耆老系統，深化文化保存的地方根基。