吉安才剛燒過...花蓮市垃圾場又冒火 市公所初判沼氣自燃是原因
花蓮縣吉安鄉日前才發生垃圾掩埋場起火，延燒1天1夜還引發嚴重空汙，周邊居民為此赴議會陳情，不料花蓮市垃圾場今天也疑似因沼氣外洩起火，幸好兩個多小時就控制，公所初步研判是沼氣引發自燃，將持續監控。
花蓮市垃圾掩埋場今晨5時30分起火，縣消防局接獲清潔隊員通報，派出多個分隊、8車12人進場撲救，市長魏嘉彥也趕往指揮，調派怪手及水車加入，並協調垃圾轉運業者支援機具，火勢約在上午8時獲得控制，不過沼氣未完全散去，不時冒出白煙。
市公所初步研判是沼氣外洩造成，將連續3天派人員與水車監控。魏嘉彥說，花蓮市垃圾暫置量已高達8萬公噸，目前僅有10餘支沼氣管，日前吉安垃圾場火警，市公所還外借幾支應急，盼能增設沼氣管，減少沼氣蓄積。
市公所清潔隊長吳慶展說，初步研判起火原因可能與沼氣自然燃燒有關，但也不能排除人為縱火的可能性，還是會調查清楚。
不只花蓮市，吉安垃圾掩埋場本月11日也發生火警，燒了一天一夜，瀰漫惡臭，還引發周邊村民不滿，集體到議會陳情。
魏嘉彥說，沼氣外洩幾乎是各垃圾掩埋場共同的難題，除了增設沼氣管引導排氣，還是必須加速垃圾去化，讓垃圾不要愈堆愈高，才能根本解決。雖然縣府環保局預估明年要編列5000萬元辦理花蓮市垃圾打包作業，仍請縣府及環保單位正視垃圾處理的迫切性，協助地方垃圾掩埋場加速去化。
