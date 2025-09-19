9年前的專訪回顧／守護南迴的白袍身影：徐超斌醫師的故事
編按:有「超人醫師」稱號的南迴基金會發起人徐超斌，今天凌晨在睡夢中於家中病逝，享年57歲。徐超斌醫生，台北醫學院（現為北醫大）醫學系畢業，2002年從台南奇美醫院離職後，返回故鄉台東擔任達仁鄉衛生所醫師兼主任，2006年因過勞而腦中風導致左半身癱瘓，2007年重返工作崗位，由於每天奔波118公里，守護4141個鄉親健康，被稱為「超人醫師」，也被譽為台灣史懷哲。帶大家一起回顧9年前徐醫師接受udnTV專訪中訴說的故事。
「醫療的真諦在於感同身受。」
這句話來自徐超斌醫師的外婆——一位部落有名的巫師。年輕時的她，以高超的法力幫助許多人；在她生命最後一段時期，徐醫師緊握外婆的手，默默祈求：「能不能把醫治的神力傳給我？」那一刻，他彷彿聽到外婆的回應，也奠定了日後行醫的信念。
徐醫師多年來奔走在南迴、台東等偏鄉地區，除了治療居民的身體疾病，更看見隱藏在醫療背後的問題：隔代教養、獨居長者的貧困與孤寂、營養不良的風險。
「老人需要陪伴，孩子需要教育，這兩件事都不能等。」他說。
14年前，他成立「南迴健康促進服務協會」，專注兩大方向：長者照護與兒童教育。
在長者照護上，協會安排居家服務員到家中幫忙掃地、準備早餐、送午餐，不僅讓生活品質不至於太差，更重要的是「有人可以說話」。徐醫師會講母語、也愛說笑話，老人家見到他總會露出笑容，娓娓道來自己的故事。
在兒童教育上，因為父母多在都市工作、南迴本地工作機會少，許多孩子缺乏家庭支持。他們沒有書房、連檯燈都沒有，只能在餐桌上寫功課，遇到問題阿公阿嬤也幫不上忙。於是徐醫師設立「課輔教室」，讓孩子放學後有地方讀書、有人陪讀解惑，並訓練在地青年成為課輔老師，補足師資缺口。
交通同樣是偏鄉的挑戰。曾有美國人想捐救護車，他卻改租一台中巴，接送老人採買、辦事，也接送孩子上下學。有了這台車，孩子不必離家寄宿外地，就能每天回家見到阿公阿嬤，免於在校外環境受欺負。
「醫療到底是什麼？是產業？政治工具？還是基本人權？」
對徐醫師而言，醫療是人權，不該只用效益或選票衡量。只要社會開始關注，政府與企業就有可能投入，讓醫療資源公平分配。
他常自稱「全台灣最帥、全世界最帥」。這裡的「帥」，不是外貌，而是當長者接受照顧、展現笑容，當孩子在教室找回自信的那一瞬間，才是真正的帥。
曾有一位中國醫藥大學學生傳訊息給他，說那位在火災中罹難的牙醫系學生，生前寫過「最崇拜的醫師是徐醫師」，讓他十分感動。
「我比不上史懷哲醫師的偉大，但我希望自己不是台灣的史懷哲，而是世界的徐超斌。」
雖然因中風行動不如以往靈活，但徐醫師仍持續看診，他笑說：「重點是腦袋的判斷力沒有受影響，這樣就夠了。」
一位醫師、一個協會，串起老人與孩子的笑容，也串起南迴偏鄉的希望。
