快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

9年前的專訪回顧／守護南迴的白袍身影：徐超斌醫師的故事

聯合新聞網／ 綜合整理

徐超斌醫師。 圖/徐超斌提供(2021年資料照片)
徐超斌醫師。 圖/徐超斌提供(2021年資料照片)

編按:有「超人醫師」稱號的南迴基金會發起人徐超斌，今天凌晨在睡夢中於家中病逝，享年57歲。徐超斌醫生，台北醫學院（現為北醫大）醫學系畢業，2002年從台南奇美醫院離職後，返回故鄉台東擔任達仁鄉衛生所醫師兼主任，2006年因過勞而腦中風導致左半身癱瘓，2007年重返工作崗位，由於每天奔波118公里，守護4141個鄉親健康，被稱為「超人醫師」，也被譽為台灣史懷哲。帶大家一起回顧9年前徐醫師接受udnTV專訪中訴說的故事。

「醫療的真諦在於感同身受。」

這句話來自徐超斌醫師的外婆——一位部落有名的巫師。年輕時的她，以高超的法力幫助許多人；在她生命最後一段時期，徐醫師緊握外婆的手，默默祈求：「能不能把醫治的神力傳給我？」那一刻，他彷彿聽到外婆的回應，也奠定了日後行醫的信念。

徐醫師多年來奔走在南迴、台東等偏鄉地區，除了治療居民的身體疾病，更看見隱藏在醫療背後的問題：隔代教養、獨居長者的貧困與孤寂、營養不良的風險。

「老人需要陪伴，孩子需要教育，這兩件事都不能等。」他說。

14年前，他成立「南迴健康促進服務協會」，專注兩大方向：長者照護與兒童教育。

在長者照護上，協會安排居家服務員到家中幫忙掃地、準備早餐、送午餐，不僅讓生活品質不至於太差，更重要的是「有人可以說話」。徐醫師會講母語、也愛說笑話，老人家見到他總會露出笑容，娓娓道來自己的故事。

在兒童教育上，因為父母多在都市工作、南迴本地工作機會少，許多孩子缺乏家庭支持。他們沒有書房、連檯燈都沒有，只能在餐桌上寫功課，遇到問題阿公阿嬤也幫不上忙。於是徐醫師設立「課輔教室」，讓孩子放學後有地方讀書、有人陪讀解惑，並訓練在地青年成為課輔老師，補足師資缺口。

交通同樣是偏鄉的挑戰。曾有美國人想捐救護車，他卻改租一台中巴，接送老人採買、辦事，也接送孩子上下學。有了這台車，孩子不必離家寄宿外地，就能每天回家見到阿公阿嬤，免於在校外環境受欺負。

近年來積極為籌建南迴醫院奔走的前達仁鄉生所主任醫師徐超斌，也擁有好歌喉。 圖／擷自徐超斌臉書(2018年資料照片)
近年來積極為籌建南迴醫院奔走的前達仁鄉生所主任醫師徐超斌，也擁有好歌喉。 圖／擷自徐超斌臉書(2018年資料照片)

「醫療到底是什麼？是產業？政治工具？還是基本人權？」

對徐醫師而言，醫療是人權，不該只用效益或選票衡量。只要社會開始關注，政府與企業就有可能投入，讓醫療資源公平分配。

他常自稱「全台灣最帥、全世界最帥」。這裡的「帥」，不是外貌，而是當長者接受照顧、展現笑容，當孩子在教室找回自信的那一瞬間，才是真正的帥。

曾有一位中國醫藥大學學生傳訊息給他，說那位在火災中罹難的牙醫系學生，生前寫過「最崇拜的醫師是徐醫師」，讓他十分感動。

「我比不上史懷哲醫師的偉大，但我希望自己不是台灣的史懷哲，而是世界的徐超斌。」

雖然因中風行動不如以往靈活，但徐醫師仍持續看診，他笑說：「重點是腦袋的判斷力沒有受影響，這樣就夠了。」

一位醫師、一個協會，串起老人與孩子的笑容，也串起南迴偏鄉的希望。

徐超斌醫師（左）與音樂人毛恩足（右）合作，發起「4141為南迴而唱」計畫，2016年在林口舉辦公益音樂會。 徐葳倫記者徐葳倫／攝影(2016年資料照片)
徐超斌醫師（左）與音樂人毛恩足（右）合作，發起「4141為南迴而唱」計畫，2016年在林口舉辦公益音樂會。 徐葳倫記者徐葳倫／攝影(2016年資料照片)

專訪影音

徐超斌

相關新聞

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

「超人醫師」徐超斌今天凌晨於家中因癌症病逝，享年57歲，他是南迴基金會發起人，在台東推東偏鄉巡迴醫療，立志籌建南迴醫院，...

白鼻心遭撞死懷裡還有幼獸緊抱不放 花蓮市長暖心緊急救援

花蓮市長魏嘉彥日前晚間在市區發現一隻白鼻心疑被撞死已無氣息，懷裡還有一隻幼獸緊抓母親不放，他小心翼翼將母子移置路旁，避免...

基隆騎樓合法停車再新增信義、中山區2處 注意「綠腳丫」禁停

基隆市地狹人稠建物多老舊，沒有足夠停車空間，騎樓違停相當嚴重，市府在2023年公告76處騎樓可停車，9月1日起再增加2處...

吉安才剛燒過...花蓮市垃圾場又冒火 市公所初判沼氣自燃是原因

花蓮縣吉安鄉日前才發生垃圾掩埋場起火，延燒1天1夜還引發嚴重空汙，周邊居民為此赴議會陳情，不料花蓮市垃圾場今天也疑似因沼...

9年前的專訪回顧／守護南迴的白袍身影：徐超斌醫師的故事

編按:有「超人醫師」稱號的南迴基金會發起人徐超斌，今天凌晨在睡夢中於家中病逝，享年57歲。徐超斌醫生，台北醫學院（現為北醫大）醫學系畢業，2002年從台南奇美醫院離職後，返回故鄉台東擔任達仁鄉衛生所醫

化療結束直奔居家醫療 「超人醫師」徐超斌今凌晨癌逝 南迴基金會證實

有「超人醫師」稱號南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，積極籌建南迴醫院，他曾遭遇中風，又在2019年底確診鼻咽癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。