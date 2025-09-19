聽新聞
基隆騎樓合法停車再新增信義、中山區2處 注意「綠腳丫」禁停
基隆市地狹人稠建物多老舊，沒有足夠停車空間，騎樓違停相當嚴重，市府在2023年公告76處騎樓可停車，9月1日起再增加2處，目前共78處騎樓可合法停車，限定保持1.3公尺以上人行空間；地面貼有「綠腳丫」標誌皆不得停放，違者嚴加告發。
交通處表示，基隆目前共78處騎樓可合法停車，包括仁愛區孝四路等15處、中正區義一路等28處、信義區信一路等11處、七堵區福一街等5處、暖暖區源遠路等5處、安樂區麥金路等8處、中山區復興路等6處，總計78處。
9月新增的2處為附近集合式住宅多，欠缺停車空間，機車停車需求大，地點為信義區深澳坑路8之41號至8之50號、10之6號和10之7號；中山區中和路164巷13至19號、16至26號，中和路168巷13弄1至37號、中和路167至198號之4。
交通處指出，經騎樓專案小組現場踏勘，評估騎樓停放機車淨寬是否足供行人通行、牽行機車通道是否順暢，及當地居民使用習慣與公共安全等因素後，決定新增2處住宅區騎樓開放停機車。
交通處說，考量騎樓開放停放機車空間有待改善，應以一列為限，並須保持1.3公尺以上人行空間，停車方向應垂直於道路，車身前緣或後緣應與建築線切齊；綠腳丫區域為禁停區域，違規停放者都將嚴加開單，維護行人空間。
交通處表示，市府依道路交通管理處罰條例規定公告，在圓環、人行、交岔路口10公尺內，主管機關在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則，有條件規範機車停放方式。
