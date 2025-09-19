「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
南迴診所院長徐超斌。圖／南迴基金會提供
南迴診所院長徐超斌。圖／南迴基金會提供

「超人醫師」徐超斌今天凌晨於家中因癌症病逝，享年57歲，他是南迴基金會發起人，在台東推東偏鄉巡迴醫療，立志籌建南迴醫院，2023年南迴診所正式成立。南迴基金會及南迴健康促進關懷協會今天發表聯合聲明，向大眾說明「本會創辦人暨南迴診所院長徐超斌醫師，已於9月19日安息主懷。」

聯合聲明指，徐醫師與癌症奮鬥多年，始終以堅毅不放棄的精神面對挑戰。即便在接受化療之後，他仍持續走進家醫科診間，探望與照顧病人。他曾自嘲「病人照顧病人」，卻以行動展現對醫療工作的熱愛與責任。最終，他在居家安寧療護的陪伴下，於家中安詳離世。

為了感念徐醫師的心意與奉獻，基金會將於台北與台東舉辦感恩聚會，邀請親友、病人及所有關心他的朋友齊聚一堂，共同追憶、傾聽與分享，讓大家再一次感受到他留下的溫暖與力量。相關日期與地點將於確認後另行公告。

南迴基金會全體同仁將延續徐醫師的初心與精神，在各自的崗位上持續努力，守護南迴居民的健康，陪伴更多需要支持的家庭，讓他所點燃的希望與力量繼續傳遞。同時，基金會也懇請各界體諒，給予家屬安靜陪伴的空間與隱私。

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在達仁鄉衛生所服務，因人力短缺、醫務繁重，超時工作已是日常，當時每月工作超過400多小時。他曾經歷中風，又被確診罹患鼻咽癌晚期，發現時腫瘤已發生轉移。不過，他在病中仍堅持巡迴醫療，並在2023年完成創設南迴診所。

