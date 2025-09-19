白鼻心遭撞死懷裡還有幼獸緊抱不放 花蓮市長暖心緊急救援

花蓮市長魏嘉彥日前晚間在市區發現一隻白鼻心疑被撞死已無氣息，懷裡還有一隻幼獸緊抓母親不放，他小心翼翼將母子移置路旁，避免再遭輾壓，並立刻通報。花蓮縣動植物防疫所啟動救援，幼獸尚未離乳，昨送往台東野灣野生動物救傷中心照料，再評估是否野放。

魏嘉彥說，15日晚間8時許他經過芥菜種會少年之家旁拓寬道路時，發現路中有一隻動物，下車察看發現是白鼻心，已經沒有氣息但身體仍然溫熱，可能才剛被撞死。

他擔心若有汽機車經過會再遭輾壓，將白鼻心移到路旁時，才發現母親懷裡還抱著一隻幼獸，他試圖將母子分離，但幼獸緊抓著母親不肯分開，安置後，立刻通報動物醫院，再轉報縣府。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，獲報後第一時間趕到現場，晚間10時許就將白鼻心母親冰存，後續將做疾病檢測。

周黃得榮表示，幼獸目測體長連尾巴約40公分，已長乳牙，沒有外傷，體重約600公克，由於尚在哺育期，急需專業醫療與飼養，立即啟動後續救援措施，昨天已安排專人將牠送往台東池上「野灣野生動物救傷中心」，悉心照料後，再評估是否重返自然。

周黃得榮說，白鼻心母子被發現的地點接近野外環境，也曾有人目擊過有一些族群出沒，且白鼻心原本就是夜行性動物，出沒時間和地點算是符合習性。

縣府農業處長陳淑雯表示，白鼻心是台灣原生的中型哺乳類野生動物，棲息於山區、丘陵與農村環境，對維持生態平衡具有重要意義，然而，近年來「路殺」已成牠們主要的生存挑戰。