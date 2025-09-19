快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

化療結束直奔居家醫療 「超人醫師」徐超斌今凌晨癌逝 南迴基金會證實

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。本報資料照片
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。本報資料照片

有「超人醫師」稱號南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，積極籌建南迴醫院，他曾遭遇中風，又在2019年底確診鼻咽癌，且已是晚期。歷經4度復發，他今天凌晨不敵病魔，在睡夢中於家中病逝，享年57歲。南迴基金會董事長李靜蘭說，超斌醫師病況去年開始就不太好，約三周前因腫瘤轉移復發，開始居家安寧，「他的離世對我們而言不是太意外，但難免還是一直抱有希望。」

徐超斌在中風13年後，確診鼻咽癌晚期，腫瘤達3公分。李靜蘭說，徐醫師努力撐了很久，身邊親友一度認為他快撐不下去了，但他仍堅持積極治療，多次進出加護病房，且心中仍掛念偏鄉病人，甚至曾在做完化療後，離開醫院直接去看居家醫療病人，然後又發生感染，再次緊急回到醫院治療，「他一直很努力，想要做得更多。」

去年7月開始，徐超斌病情發生變化。李靜蘭說，癌症4度復發，「他很厲害，撐了下來」，但當時大家都有心理準備，趁他體力還好，還能與大家談話時，預錄了向各界道別的影片；3周前，腫瘤再次轉移復發，開始居家安寧，最終於今天凌晨，在睡夢中安然離世，狀態十分安詳。南迴基金會將在台東、台北安排徐超斌醫師追思會，詳細日期地點將擇日公布。

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在達仁鄉衛生所服務，因人力短缺、醫務繁重，超時工作已是日常，當時每月工作超過400多小時。後來，他2006年發生中風，凌晨1點送走病人後，突然覺得臉歪、嘴斜、單側癱軟無力，歷經手術、復健，休息半年就重返工作。

確診晚期鼻咽癌前，徐超斌先是出現耳鳴、聽力下降，原認為是耳咽管阻塞，至台東馬偕醫院耳鼻喉科接受檢查後，竟確診為鼻咽癌，鼻咽長出一顆3公分大腫瘤，擴及淋巴組織，已是癌症晚期。除積極治療外，他也把握時間，落實建立南迴醫院的願景，2023年成立「南迴診所」，盼藉這座「沒有圍籬的醫院」，結合行動超音波等醫療科技，推廣居家醫療，更能守護當地鄉親健康。

醫師 腫瘤 確診

延伸閱讀

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

南迴當高速公路？8個月違規超速開單破3萬5千件 最高飆149公里

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

弘道基金會二手衣物義賣 專家分享舊衣新穿技巧

相關新聞

化療結束直奔居家醫療 「超人醫師」徐超斌今凌晨癌逝 南迴基金會證實

有「超人醫師」稱號南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，積極籌建南迴醫院，他曾遭遇中風，又在2019年底確診鼻咽癌...

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

台東有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，12年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，未料，南迴醫院尚未完...

國光1815線尖峰加開 嘉惠基隆雙北通勤族

基隆通勤族反映行駛金山、基隆、台北間國光客運1815路線，上下班時段在基隆橘郡站等候時間長，常大排長龍，甚至上不了車。1...

基隆聯宏社區85％住戶同意都更 最快明年招商

基隆市仁愛區成功一路聯宏社區屋齡逾45年，爭取都更10多年，去年花蓮大地震後地下室停車場鋼筋裸露嚴重，市府貼黃單列管，到...

他猝逝留下10妻女 花蓮市公所代募款3天逾百萬將信託

花蓮42歲蘇姓房仲「九寶爸」日前主動脈剝離昏迷猝逝，身後留下妻子與9個女兒，生計陷入困境，市長魏嘉彥第一時間關懷，聯繫幼...

立委爭取1,724萬翻新台東地牛館 打造親子共遊樂園

台東池上「地牛故事館」蘊藏世界級的地質奇觀與客家文化精髓，是地方重要的觀光地標，因設施老舊，亟需更新。立委陳瑩、莊瑞雄成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。