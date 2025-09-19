快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

救不回鎮館之寶「波口鱟頭鱝」 海科館：檢討飼養方式

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
海科館飼養的極危物種「波口鱟頭鱝」疑感染死亡。圖／讀者提供
海科館飼養的極危物種「波口鱟頭鱝」疑感染死亡。圖／讀者提供

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」被稱為「波波」，被國際自然保護聯盟列入紅色名錄極危物種，本月7日疑因傷口感染死亡。台灣動物社會研究會質疑枉死要求中央調查，海科館說明，波波因撞及水槽致牙齒受傷後食欲不佳，有投放抗生素全力搶救，解剖發現是細菌性感染的敗血症死亡，將檢討飼養方式。

台灣動物社會研究會昨指出，波波體型增長，已達館內缸體極限，水缸設施根本無法滿足其天性需求，館方曾於去年回應台灣動物社會研究會及立委陳培瑜關切，表示已著手準備在今年6至10月間野放，讓已達性成熟的波波回歸大海生養繁殖。後來以缺乏衛星標籤為由，持續拖延野放日程。

民團質疑波波枉死，要求教育部及海委會調查，檢討海科館飼養保育及大型魚類的專業及條件，確保不再發生類似事件。

海科館產學交流組主任施彤煒說，水槽為狹長型，飼養3年後，已不適合日益成長的波波體長，原規畫移至大2倍的水槽飼養，卻因其頭部擦撞到水槽後牙齒受傷流血，影響食欲，後來投放抗生素，但牠還是不進食，最後因細菌性感染致敗血症死亡。日後對瘦高型缸體，將更慎重地選擇合適魚種。

延伸閱讀

影／極危物種「波口鱟頭鱝」撞水槽口腔敗血症亡 海科館：檢討

極危物種海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡 動保團體籲調查

江俊翰擠痘險引敗血症！53歲大病後拚回歸「小吃店打工」　下一步動向曝

一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

相關新聞

國光1815線尖峰加開 嘉惠基隆雙北通勤族

基隆通勤族反映行駛金山、基隆、台北間國光客運1815路線，上下班時段在基隆橘郡站等候時間長，常大排長龍，甚至上不了車。1...

救不回鎮館之寶「波口鱟頭鱝」 海科館：檢討飼養方式

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」被稱為「波波」，被國際自然保護聯盟列入紅色名錄極危物種，本月7日疑因傷口感染死亡...

基隆聯宏社區85％住戶同意都更 最快明年招商

基隆市仁愛區成功一路聯宏社區屋齡逾45年，爭取都更10多年，去年花蓮大地震後地下室停車場鋼筋裸露嚴重，市府貼黃單列管，到...

他猝逝留下10妻女 花蓮市公所代募款3天逾百萬將信託

花蓮42歲蘇姓房仲「九寶爸」日前主動脈剝離昏迷猝逝，身後留下妻子與9個女兒，生計陷入困境，市長魏嘉彥第一時間關懷，聯繫幼...

立委爭取1,724萬翻新台東地牛館 打造親子共遊樂園

台東池上「地牛故事館」蘊藏世界級的地質奇觀與客家文化精髓，是地方重要的觀光地標，因設施老舊，亟需更新。立委陳瑩、莊瑞雄成...

謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌

韓國東大門設計廣場（DDP）是首爾最具代表性的都市更新的重要案例之一，前身為東大門棒球場，透過設計轉化為融合創意、產業與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。