救不回鎮館之寶「波口鱟頭鱝」 海科館：檢討飼養方式

國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」被稱為「波波」，被國際自然保護聯盟列入紅色名錄極危物種，本月7日疑因傷口感染死亡。台灣動物社會研究會質疑枉死要求中央調查，海科館說明，波波因撞及水槽致牙齒受傷後食欲不佳，有投放抗生素全力搶救，解剖發現是細菌性感染的敗血症死亡，將檢討飼養方式。

台灣動物社會研究會昨指出，波波體型增長，已達館內缸體極限，水缸設施根本無法滿足其天性需求，館方曾於去年回應台灣動物社會研究會及立委陳培瑜關切，表示已著手準備在今年6至10月間野放，讓已達性成熟的波波回歸大海生養繁殖。後來以缺乏衛星標籤為由，持續拖延野放日程。

民團質疑波波枉死，要求教育部及海委會調查，檢討海科館飼養保育及大型魚類的專業及條件，確保不再發生類似事件。

海科館產學交流組主任施彤煒說，水槽為狹長型，飼養3年後，已不適合日益成長的波波體長，原規畫移至大2倍的水槽飼養，卻因其頭部擦撞到水槽後牙齒受傷流血，影響食欲，後來投放抗生素，但牠還是不進食，最後因細菌性感染致敗血症死亡。日後對瘦高型缸體，將更慎重地選擇合適魚種。