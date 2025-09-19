國光1815線尖峰加開 嘉惠基隆雙北通勤族

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國光1815線尖峰時段加開10班次，橘郡站基隆往台北通勤族等車較為便利，改善大排長龍情況。記者游明煌／攝影 游明煌
國光1815線尖峰時段加開10班次，橘郡站基隆往台北通勤族等車較為便利，改善大排長龍情況。記者游明煌／攝影 游明煌

基隆通勤族反映行駛金山、基隆、台北間國光客運1815路線，上下班時段在基隆橘郡站等候時間長，常大排長龍，甚至上不了車。16日起每天上下班尖峰時段加開10班次，通勤民眾說，班距縮短後，有縮短等車時間。

基隆安樂區的大型集合式住宅林立，是基隆人口最多的行政區，每天往返台北、新北通勤上班族及學生多，通勤民眾反映國光客運1815路線，在上下班尖峰時段，橘郡站等候時間過長。

市議員鄭文婷日前與國光客運積極溝通，獲正面回應，國光客運總經理任季男日前到長庚醫院站視察車班，決定16日起上下班尖峰時段增加10班次。

鄭文婷昨天一早7時到橘郡站牌了解發車情況，鄭說，因司機人力不足，1815線一度減少班次，造成通勤族壓力，經過協調，業者已補齊減少的班次，並在每天上下班尖峰時段加開10班，讓總班次達到305班，班距縮短為每5分鐘，大幅減少等候時間，便利性提升。

林姓通勤小姐說，昨天等車情況好轉，車班增加了，以往要等30分鐘才能上車，現在等5至10多分鐘即可搭車。

