花蓮豐濱釀酒廠案土地問題卡關 議會裁定延後審

中央社／ 花蓮縣18日電

花蓮縣豐濱鄉公所透過縣府爭取到中央核定740萬餘元興建釀酒工坊，年底前需執行，但預算送議會審議再度因土地問題卡關，多名議員憂心無法執行，議長張峻裁定11月定期會再審。

同案去年送審議會，當時因股東成員有行政官員、民意代表等公職人員，有違法疑慮；且興建酒廠的土地一半是私人、一半是公有土地，當時原民處長解釋不清，議長裁示退回。

無黨籍縣議員楊華美表示，時隔1年再度送審，股東成員公職問題解決了，但土地問題仍停在原地，她強調，支持任何對地方有利的產業計畫，但前提是要合法、透明，議會不能當背書機器。

國民黨籍議員李正文認為，縣府明知公所提案內容有土地爭議，就應該先要求公所解決土地問題後再提案送審。

無黨籍議員簡智隆也提到，就算議會審議通過、中央經費核撥下來，土地問題沒解決一樣無法執行，花蓮縣府也得承擔執行中央計畫成效不彰的壓力。

無黨籍縣議員笛布斯．顗賚表示，豐濱鄉公所為趕在12月底計畫要有權責關係，若等到下次定期會是否會影響進度，她認為縣府只是過手，通過後公所跟鄉代會應自行承擔責任。

花蓮縣府原住民行政處長馬呈豪說明，因計畫要求土地需全為族人私有地，公所表示目前正在土地審查委員會程序，將公有地撥用給族人以符合計畫要求，預計12月會有結果。

馬呈豪表示，確實土地問題沒解決，未來工程也無法取得建照，會持續關心公所變更用地進度，並向中央探詢預算是否能保留延後執行。

最終議長張峻裁示，豐濱釀酒廠案延到11月定期會再行審議。

